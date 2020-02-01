Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Великобритания вышла из Европейского союза. По оценкам экспертов, потери страны от Brexit уже в этом году могут превысить сумму ее платежей в бюджет ЕС за все время пребывания в составе единой Европы. Сколько недосчитается национальная экономика и на какие компромиссы придется пойти премьер-министру Борису Джонсону — в материале РИА Новости.

Уходя — уходи

До конца года Великобритания останется участником единого европейского рынка и продолжит пользоваться привилегиями свободного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. К новому году Лондон и Брюссель должны заключить торговое соглашение, и это будет очень непросто.

Англичане стремятся сохранить за собой права на европейский рынок. Однако по ту сторону Ла-Манша на это не согласны.

"После Brexit прежняя торговля между ЕС и Великобританией невозможна, — предупреждает главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье. — На едином рынке не будет компромиссов. Никогда, никогда, никогда".

Барнье подчеркнул, что британские власти недооценили последствия выхода из Евросоюза, не объяснили их людям и теперь "должны посмотреть в лицо реальности".

В Брюсселе опасаются недобросовестной конкуренции. Brexit позволит Лондону активно поддерживать английские компании с помощью бюджетного субсидирования, налоговых льгот и тому подобного. Евросоюз намерен защитить рынок от британских товаров импортными пошлинами.

Это резко повысит цену Brexit. Хотя и сейчас речь идет об огромных суммах.

По подсчетам экономиста Дэна Хэнсона, с момента голосования о выходе из Евросоюза и до сегодняшнего дня британская экономика потеряла более 130 миллиардов фунтов стерлингов — из-за недополученных инвестиций и снижения потребительских расходов.

До конца года эта сумма увеличится еще на 70 миллиардов. Получится почти столько же, сколько Великобритания внесла в бюджет ЕС за 47 лет (215 миллиардов).

Никто не сомневается, что теперь, когда Brexit стал фактом, потери продолжат расти. Так что стремление "перестать содержать Европу" — главный лозунг брекситеров — в итоге обойдется британской экономике гораздо дороже.

Цена свободы

Экономический рост неизбежно замедлится. Это вынудит правительство брать больше займов, так что долговая нагрузка на национальный бюджет заметно возрастет.

Огромная угроза — перспектива лишиться восточноевропейских гастарбайтеров. "Наши компании сейчас слишком сильно зависят от низкоквалифицированной и откровенно дешевой рабочей силы из ЕС", — признала министр внутренних дел Прити Патель в интервью Sky News.

По оценкам экспертов, только в системе здравоохранения трудятся 43 тысячи медсестер из континентальной Европы. После Brexit дефицит младшего медицинского персонала может достичь девяти процентов.

С квалифицированными кадрами ситуация еще хуже. Чтобы не потерять рынок, многие британские предприятия открыли отделения в странах Евросоюза и уже перевели туда основной персонал.

Миграцию бизнеса облегчает то, что 80 процентов ВВП Великобритании обеспечивает сфера услуг (финансы, юриспруденция, дизайн и тому подобное), слабо привязанная к конкретной стране. И утечка мозгов будет только нарастать.

С другой стороны, из-за небольшой доли промпроизводства в структуре экономики британцы вынуждены импортировать очень много потребительских товаров. И если Лондону не удастся быстро заключить договоры о беспошлинной торговле с другими странами, мощный всплеск инфляции и резкое падение уровня жизни англичанам гарантированы.

Даже оптимистичные сценарии британского правительства предполагают, что средняя заработная плата в стране снизится в ближайшие годы почти на семь процентов. К концу десятилетия домохозяйства сильно обеднеют: речь идет о тысячах фунтов.

"Мы хотим взять под контроль наши деньги и наши границы, — заявила Прити Патель. — Чтобы сделать это, мы будем устанавливать свои собственные законы — вот фундаментальная причина выхода из Европейского союза".

Однако зарубежные эксперты отмечают, что покидать ради этого самый мощный торговый союз в мире — не лучшая идея.

Шило на мыло

"Суть проблемы очень проста: в эпоху усиления протекционизма Лондон выходит из крупнейшей зоны свободной торговли в мире, — объясняет бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. — И теперь экономические перспективы Британии полностью зависят от заключения новых, более выгодных торговых сделок с целым рядом стран".

Пока есть лишь четыре договора о беспошлинной торговле — с Израилем, Марокко, Швейцарией и Южной Кореей. Борис Джонсон надеялся быстро подписать такое соглашение и с Японией, однако на прошлой неделе в Токио сообщили, что вернутся к этому вопросу лишь после того, как Лондон заключит договор с Брюсселем.

Теперь главная надежда Бориса Джонсона связана с большой торговой сделкой, которую обещал Дональд Трамп. Министр финансов США Стивен Мнучин на днях сказал, что Вашингтон "выделит много ресурсов" для ее заключения до окончания переходного периода.

"Наша цель — успеть в этом году, — пояснил он. — Это один из приоритетов президента Трампа, так что я настроен оптимистично".

Правда, Мнучин оговорился, что намерение британского правительства учредить налог на цифровые услуги способно все испортить.

Франция в прошлом году обложила налогом Google, Amazon, Facebook и Apple. И, как сообщил министр финансов страны Бруно Ле Мэр, французский бюджет уже получил от них 280 миллионов евро.

Вашингтон назвал этот налог дискриминацией, пригрозив Парижу экономическими санкциями. Лондон же хотел последовать примеру французов.

И вот сейчас министр финансов США однозначно заявил, что в свете обсуждения торгового соглашения такой налог "неуместен".

К тому же на этой неделе Лондон вновь вызвал недовольство Вашингтона, разрешив китайской телекоммуникационной корпорации Huawei участвовать в создании британских сетей 5G. По сообщениям СМИ, соответствующее распоряжение отдал лично премьер-министр Борис Джонсон.

Официальный представитель администрации Трампа отметил, что в Белом доме "разочарованы" и "надеются на сотрудничество Великобритании в отказе от использования оборудования ненадежных поставщиков". Можно не сомневаться, что этот вопрос всплывет на американо-британских переговорах по торговому соглашению.