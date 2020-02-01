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Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением
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РИА Новости

Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением

08:00 01.02.2020 (обновлено: 08:02 01.02.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Великобритания вышла из Европейского союза. По оценкам экспертов, потери страны от Brexit уже в этом году могут превысить сумму ее платежей в бюджет ЕС за все время пребывания в составе единой Европы. Сколько недосчитается национальная экономика и на какие компромиссы придется пойти премьер-министру Борису Джонсону — в материале РИА Новости.

Уходя — уходи

До конца года Великобритания останется участником единого европейского рынка и продолжит пользоваться привилегиями свободного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. К новому году Лондон и Брюссель должны заключить торговое соглашение, и это будет очень непросто.
Англичане стремятся сохранить за собой права на европейский рынок. Однако по ту сторону Ла-Манша на это не согласны.
"После Brexit прежняя торговля между ЕС и Великобританией невозможна, — предупреждает главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье. — На едином рынке не будет компромиссов. Никогда, никогда, никогда".
Барнье подчеркнул, что британские власти недооценили последствия выхода из Евросоюза, не объяснили их людям и теперь "должны посмотреть в лицо реальности".
В Брюсселе опасаются недобросовестной конкуренции. Brexit позволит Лондону активно поддерживать английские компании с помощью бюджетного субсидирования, налоговых льгот и тому подобного. Евросоюз намерен защитить рынок от британских товаров импортными пошлинами.
Это резко повысит цену Brexit. Хотя и сейчас речь идет об огромных суммах.
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По подсчетам экономиста Дэна Хэнсона, с момента голосования о выходе из Евросоюза и до сегодняшнего дня британская экономика потеряла более 130 миллиардов фунтов стерлингов — из-за недополученных инвестиций и снижения потребительских расходов.
До конца года эта сумма увеличится еще на 70 миллиардов. Получится почти столько же, сколько Великобритания внесла в бюджет ЕС за 47 лет (215 миллиардов).
Никто не сомневается, что теперь, когда Brexit стал фактом, потери продолжат расти. Так что стремление "перестать содержать Европу" — главный лозунг брекситеров — в итоге обойдется британской экономике гораздо дороже.

Цена свободы

Экономический рост неизбежно замедлится. Это вынудит правительство брать больше займов, так что долговая нагрузка на национальный бюджет заметно возрастет.
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Огромная угроза — перспектива лишиться восточноевропейских гастарбайтеров. "Наши компании сейчас слишком сильно зависят от низкоквалифицированной и откровенно дешевой рабочей силы из ЕС", — признала министр внутренних дел Прити Патель в интервью Sky News.
По оценкам экспертов, только в системе здравоохранения трудятся 43 тысячи медсестер из континентальной Европы. После Brexit дефицит младшего медицинского персонала может достичь девяти процентов.
С квалифицированными кадрами ситуация еще хуже. Чтобы не потерять рынок, многие британские предприятия открыли отделения в странах Евросоюза и уже перевели туда основной персонал.
Миграцию бизнеса облегчает то, что 80 процентов ВВП Великобритании обеспечивает сфера услуг (финансы, юриспруденция, дизайн и тому подобное), слабо привязанная к конкретной стране. И утечка мозгов будет только нарастать.
С другой стороны, из-за небольшой доли промпроизводства в структуре экономики британцы вынуждены импортировать очень много потребительских товаров. И если Лондону не удастся быстро заключить договоры о беспошлинной торговле с другими странами, мощный всплеск инфляции и резкое падение уровня жизни англичанам гарантированы.
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Даже оптимистичные сценарии британского правительства предполагают, что средняя заработная плата в стране снизится в ближайшие годы почти на семь процентов. К концу десятилетия домохозяйства сильно обеднеют: речь идет о тысячах фунтов.
"Мы хотим взять под контроль наши деньги и наши границы, — заявила Прити Патель. — Чтобы сделать это, мы будем устанавливать свои собственные законы — вот фундаментальная причина выхода из Европейского союза".
Однако зарубежные эксперты отмечают, что покидать ради этого самый мощный торговый союз в мире — не лучшая идея.

Шило на мыло

"Суть проблемы очень проста: в эпоху усиления протекционизма Лондон выходит из крупнейшей зоны свободной торговли в мире, — объясняет бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. — И теперь экономические перспективы Британии полностью зависят от заключения новых, более выгодных торговых сделок с целым рядом стран".
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Пока есть лишь четыре договора о беспошлинной торговле — с Израилем, Марокко, Швейцарией и Южной Кореей. Борис Джонсон надеялся быстро подписать такое соглашение и с Японией, однако на прошлой неделе в Токио сообщили, что вернутся к этому вопросу лишь после того, как Лондон заключит договор с Брюсселем.
Теперь главная надежда Бориса Джонсона связана с большой торговой сделкой, которую обещал Дональд Трамп. Министр финансов США Стивен Мнучин на днях сказал, что Вашингтон "выделит много ресурсов" для ее заключения до окончания переходного периода.
"Наша цель — успеть в этом году, — пояснил он. — Это один из приоритетов президента Трампа, так что я настроен оптимистично".
Правда, Мнучин оговорился, что намерение британского правительства учредить налог на цифровые услуги способно все испортить.
Франция в прошлом году обложила налогом Google, Amazon, Facebook и Apple. И, как сообщил министр финансов страны Бруно Ле Мэр, французский бюджет уже получил от них 280 миллионов евро.
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Вашингтон назвал этот налог дискриминацией, пригрозив Парижу экономическими санкциями. Лондон же хотел последовать примеру французов.
И вот сейчас министр финансов США однозначно заявил, что в свете обсуждения торгового соглашения такой налог "неуместен".
К тому же на этой неделе Лондон вновь вызвал недовольство Вашингтона, разрешив китайской телекоммуникационной корпорации Huawei участвовать в создании британских сетей 5G. По сообщениям СМИ, соответствующее распоряжение отдал лично премьер-министр Борис Джонсон.
Официальный представитель администрации Трампа отметил, что в Белом доме "разочарованы" и "надеются на сотрудничество Великобритании в отказе от использования оборудования ненадежных поставщиков". Можно не сомневаться, что этот вопрос всплывет на американо-британских переговорах по торговому соглашению.
Так что Борис Джонсон скоро окажется перед выбором между перспективой экономического кризиса и необходимостью выполнять требования Дональда Трампа. А слова Прити Патель о том, что британцы будут сами устанавливать собственные законы, так и останутся словами.
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Стивен МнучинДональд ТрампЕвросоюзHuawei TechnologiesВеликобританияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Почитал, пожалел бедных бритов - то-ли дело у нас! Растет ВВП, строятся дома, дороги, больницы, растет счастье и богатство простого люда - вот сейчас пенсия капнет и отправлю её, все 8399 рублей и 22 копейки, пожалуй, в помощь Великобритании, подсластить их экономические потери, а то чем я хуже наших депутатов, которые туда уже сколько лет деньги шлют и своих родственников.
1 февраля, 09:29
Mihail Fomin
281902130
Да разберутся британцы что им делать со своей свободой. Главное вовремя выйти из этого колхоза - ЕС. Дороширялись под лозунгом - голодранцы всех краев гоп до кучи. Но француз же написал, что надо быть ответственным за тех, кого приручили, вот теперь пусть сами их и кормят. Во время англичане стали на лыжи.
1 февраля, 09:56
astragabor
3730007
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