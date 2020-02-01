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2020-02-01T12:46+0300
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Сертификация "Новый сибирский продукт" поможет региональному бизнесу
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РИА Новости

Сертификация "Новый сибирский продукт" поможет региональному бизнесу

08:00 01.02.2020 (обновлено: 12:46 01.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина у прилавка с сырами в магазине
Женщина у прилавка с сырами в магазине
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Специальный товарный знак для своей продукции смогут получить предприниматели Новосибирской области, если добровольно пройдут сертификацию "Новый сибирский продукт". Они также получат некоторые привилегии при реализации товаров. Стандарт предлагают ввести в области уже в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
После получения предпринимателями сертификата им будут выделять отдельные полки и даже секции в магазинах, а также допускать к участию в выставках и ярмарках.
“Министерством для продвижения местных товаропроизводителей в крупные торговые сети и магазины реализуется пилотный проект "Сделано у нас". В рамках проекта предусмотрено внедрение с этого года системы добровольной сертификации и продвижения продукции местного товаропроизводителя "Новый сибирский продукт". <…> С прошлого года идет согласование патентных документов, система заработает ориентировочно этим летом”, — сообщается в пресс-релизе.
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Власти региона уже регистрируют товарный знак. По словам пресс-секретаря Минпромторга региона Дарьи Кутолиной, таким образом бизнесмены смогут выделить свои товары среди других.
В регионе также создается Продовольственный портал Новосибирской области, на котором будут систематизировать данные о производителях.
“Это позволит коммерческим и государственным заказчикам комфортно искать партнеров среди товаропроизводителей. Формирование портала планируется завершить к марту 2020 года”, — сообщают власти региона.
Кроме того, в рамках проекта в регионе проводят масштабные мероприятия — Новосибирский торговый форум, конференцию HoReCa, Новосибирскую торговую неделю. Также работают обучающие проекты: "Школа торговли для товаропроизводителей", "Школа госзаказа", "Школа гастрономического бизнеса" и "Школа нестационарной торговли".
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Хорошие новостиХорошие новостиНовосибирская область
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