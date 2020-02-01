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https://ria.ru/20200201/1564023727.html
Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17
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РИА Новости

Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17

08:00 01.02.2020 (обновлено: 08:03 01.02.2020)
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© РИА Новости / Ю. Кравчук / Перейти в фотобанкСамолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
© РИА Новости / Ю. Кравчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Более 40 стран-эксплуатантов, десятки войн и вооруженных конфликтов, выдающиеся тактико-технические характеристики — ровно 70 лет назад в воздух впервые поднялся прототип советского фронтового истребителя МиГ-17. Советский Союз построил восемь тысяч таких машин, еще почти три тысячи изготовили по лицензии за рубежом. "Семнадцатые" получились скоростными, маневренными, несли мощное бортовое вооружение. О том, где им довелось сражаться, — в материале РИА Новости.

На страже неба

Первые серийные МиГ-17 поступили в войска в 1951-м. Их сразу включили в систему противовоздушной обороны наравне с более ранними МиГ-15. В те годы СССР еще не хватало средств ПВО, и разведывательные самолеты вероятного противника частенько нарушали воздушное пространство страны. С ними особо не церемонились, стараясь сбить во что бы то ни стало.
Зенитный ракетный комплекс С-75 в парке победы в Кемерово
8 июля 2019, 08:00
Небо в огне. Как советские зенитчики сбивали американские самолеты
Первую победу "семнадцатые" одержали 29 июля 1953-го. Американский самолет RB-50 проводил разведку над Казахской АССР. Борт вовремя обнаружили и подняли на перехват два истребителя с аэродрома Николаевка. Увидев МиГ-17, нарушитель открыл огонь из 12,7-миллиметровых пулеметов. Один из истребителей получил повреждения, после чего перехватчики сбили RB-50 своими 23-миллиметровыми пушками. Из 17 человек, находившихся на борту, выжил только один. Его задержали на земле.
Летом 1954-го Москва по просьбе Софии перебросила в Болгарию звено истребителей МиГ-17ПФ. В то время болгар сильно донимал американский самолет B-26 Invader, едва ли не каждую ночь наведывавшийся в гости. Местным перехватчикам никак не удавалось догнать нарушителя, который скрывался, стоило им подняться в небо. Советские истребители были более скоростными. МиГ-17 патрулировали болгарское небо по ночам. В одном из вылетов капитан Анатолий Жданович обнаружил B-26. Тот немедленно пустился наутек, но Жданович догнал его у греческой границы, открыл огонь и сбил.
© РИА Новости / СуходольскийИстребители МиГ-17. 1975 год
Истребители МИГ-17. 1975 год
© РИА Новости / Суходольский
Истребители МиГ-17. 1975 год
Первого июля 1968-го пятерка МиГ-17 308-го истребительного авиаполка перехватила американский пассажирский самолет DC-8, вторгшийся в воздушное пространство СССР над Курильскими островами. Нарушитель не реагировал на сигналы и пытался уйти на недоступную МиГам высоту. Один из истребителей дал очередь из трех пушек по курсу движения DC-8 и вновь повторил сигнал "К посадке". Самолет приземлился на небольшом аэродроме на острове Итуруп.
На борту находились 214 американских военнослужащих, летевших во Вьетнам, в том числе три генерала. Чтобы уследить за всеми, на базе едва хватало охраны. Американские морпехи, впрочем, проявили железную дисциплину и во всем слушались советских военных. В итоге США принесли извинения за нарушение воздушного пространства и через трое суток DC-8 отпустили. Но перед этим особисты тщательно проверили самолет на наличие специальной разведывательной аппаратуры.

Вьетнамский опыт

В 1960-х годах СССР поставлял МиГ-17 Северному Вьетнаму. Именно этим самолетам досталась львиная доля воздушных боев с американской авиацией. За годы войны вьетнамцы сбили 143 вражеских летательных аппарата, потеряв 75 своих. Первую победу "семнадцатые" одержали четвертого апреля 1965-го. Четверка вьетнамских летчиков атаковала восемь американских ударных истребителей F-105 Thunderchief в небе над Тханьхоа. МиГ-17 превосходили машины противника в маневренности, поэтому пилоты без особого труда сбили два "Тандерчифа". С тех пор четвертого апреля во Вьетнаме отмечается День авиации.
© РИА НовостиФронтовой истребитель МиГ-17
Фронтовой истребитель МИГ-17
© РИА Новости
Фронтовой истребитель МиГ-17
Помимо побед над F-105 и "Фантомами", северовьетнамские асы, пилотировавшие МиГ-17, записали на свой счет самолет-разведчик. Американский RC-47D 29 июля 1966-го выполнял разведывательное задание в районе Сам Нео в Лаосе. Во время полета он пересек границу Северного Вьетнама в провинции Хоабинь. Самолет заметили с земли и передали информацию на ближайший военный аэродром. На перехват поднялся МиГ-17Ф. Пилот Лыу Хуа Бинь сбил машину противника в 35 километрах от города Хоабинь. Ему потребовался всего один заход.
МиГ-17 нередко использовали для ударов по наземным и морским целям. Так, 19 апреля 1972-го пара истребителей совершила налет на американский флот, ведущий огонь по побережью в районе Донг Хой. Под крыльями заранее установили бомбодержатели для боеприпасов калибра 250 килограммов. МиГ-17 приблизились к двум эсминцам ВМС США незамеченными, скрываясь в облаках, и спикировали на один из кораблей. Прямое попадание бомбой полностью разрушило орудийную установку. Однако моряки ответным огнем повредили один из самолетов. Это была первая воздушная атака на американские военные корабли со времен Второй мировой.

Без потерь

МиГ-17 широко применялись арабскими странами в многочисленных вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. Дебютировал истребитель во время Суэцкого кризиса в 1956-м. В ВВС Египта преобладали самолеты МиГ-15бис, но были и 12 МиГ-17Ф. Основными противниками советских машин в этом конфликте выступали французские истребители MD-454 Mystere и MD-450 Ouragan ВВС Израиля. МиГ-17 уверенно одержали несколько воздушных побед без потерь со своей стороны. В бою над аэродромом Кабрит тройка "семнадцатых" сбила три израильских "Мистэра".
© РИА Новости / Юрий СкуратовСоветский реактивный истребитель МиГ-17 , разработанный ОКБ Микояна и Гуревича
Советский реактивный истребитель МИГ-17 , разработанный ОКБ Микояна и Гуревича
© РИА Новости / Юрий Скуратов
Советский реактивный истребитель МиГ-17 , разработанный ОКБ Микояна и Гуревича
В начале 1960-х СССР поставил несколько МиГ-17 в КНДР. Двадцатого апреля 1961-го в воздушное пространство страны вторгся истребитель F-86 Sabre ВВС Южной Кореи, пилотируемый американским военным советником Делином Андерсоном. Пара МиГ-17 быстро настигла нарушителя и в ходе короткого боя подбила "Сейбр". Истребитель попытался совершить вынужденную посадку на авиабазе Кунсан, но разбился. А 27 апреля 1965-го два МиГ-17ПФ успешно перехватили реактивный разведывательный самолет RB-47 ВВС США. Борт был сильно поврежден огнем 23-миллиметровых снарядов, однако экипажу удалось отогнать истребители очередями из кормовой установки. Подбитый самолет-разведчик приземлился в Японии. Из-за полученных повреждений так и не был восстановлен.
К слову, КНДР — единственная страна, до сих пор сохранившая на вооружении истребители МиГ-17Ф, а точнее, их китайские копии J-5. Самолет, впервые поднявшийся в воздух 70 лет назад, все еще способен воевать.
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ВВС ИзраиляВоенно-морские силы СШАКНДРБезопасность
Популярные комментарии
"В бою над аэродромом Кабрит тройка "семнадцатых" сбила три израильских "Мистэра"." - если уж автор берёт данные из Википедии, то стоит брать целиком. А именно: " По ЕГИПЕТСКИМ данным, в воздушном бою над аэродромом Кабрит тремя самолётами МиГ-17Ф было сбито три истребителя «Мистэр IV»..." В той же Википедии есть статья "Список потерь израильской и англо-французской авиации во время Суэцкого кризиса". Израиль потерял в этой войне 13 самолётов. 12 из них, это поршневые самолёты времён ВМВ. И лишь один реактивный французский «Мистэр». В воздушном "бою" был утерян только один лёгкий двухместный и не вооружённый Пайпер L-4 «Каб», который был сбит египетским МиГ-15. Все остальные 12 самолётов, включая «Мистэр», были потеряны от зенитного огня. Опять сказки тысячи и одной ночи печатаем.
1 февраля, 15:40
yoram
11100017
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