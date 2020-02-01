Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро основан в середине XVI века на берегу залива Гуанабара. Исторический центр, а также знаменитый пляж Копакабана, гора Сахарная Голова и статуя Христа внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Город подходит тем, кто понимает, что такое "акуна матата" (в переводе с суахили — "нет проблем"), может позволить себе оставить дома брендовые вещи, расслабиться и танцевать самбу на улице, — говорит гид по Рио-де-Жанейро Аля Габдулина. — Туристы, привыкшие выглядеть нарядно или солидно, страдают, потому что подходящая одежда тут — шорты, шлепки и яркая майка".

Климат в Бразилии тропический, средняя температура и зимой и летом — плюс 22-26 градусов по Цельсию.