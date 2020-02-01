Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро основан в середине XVI века на берегу залива Гуанабара. Исторический центр, а также знаменитый пляж Копакабана, гора Сахарная Голова и статуя Христа внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Город подходит тем, кто понимает, что такое "акуна матата" (в переводе с суахили — "нет проблем"), может позволить себе оставить дома брендовые вещи, расслабиться и танцевать самбу на улице, — говорит гид по Рио-де-Жанейро Аля Габдулина. — Туристы, привыкшие выглядеть нарядно или солидно, страдают, потому что подходящая одежда тут — шорты, шлепки и яркая майка".
Климат в Бразилии тропический, средняя температура и зимой и летом — плюс 22-26 градусов по Цельсию.
Рио-де-Жанейро основан в середине XVI века на берегу залива Гуанабара. Исторический центр, а также знаменитый пляж Копакабана, гора Сахарная Голова и статуя Христа внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Город подходит тем, кто понимает, что такое "акуна матата" (в переводе с суахили — "нет проблем"), может позволить себе оставить дома брендовые вещи, расслабиться и танцевать самбу на улице, — говорит гид по Рио-де-Жанейро Аля Габдулина. — Туристы, привыкшие выглядеть нарядно или солидно, страдают, потому что подходящая одежда тут — шорты, шлепки и яркая майка".
Климат в Бразилии тропический, средняя температура и зимой и летом — плюс 22-26 градусов по Цельсию.
"Этот город нужно изучать сверху или со стороны, здесь очень красивый ландшафт", — говорит Габдулина. Она советует полетать над Рио на параплане или вертолете.
Городом можно любоваться и с Пан-ди-Асукар — горы под названием Сахарная Голова. Она на 396 метров возвышается над заливом Гуанабара.
В 1912 году к вершине построили канатную дорогу, для туристов предусмотрены три остановки.
"Этот город нужно изучать сверху или со стороны, здесь очень красивый ландшафт", — говорит Габдулина. Она советует полетать над Рио на параплане или вертолете.
Городом можно любоваться и с Пан-ди-Асукар — горы под названием Сахарная Голова. Она на 396 метров возвышается над заливом Гуанабара.
В 1912 году к вершине построили канатную дорогу, для туристов предусмотрены три остановки.
Статуя Христа-Искупителя — символ Рио — расположена на вершине горы Корковаду. Высота монумента, установленного 90 лет назад, — 38 метров, размах рук — 28 метров, а вес — 635 тонн. В среднем четыре раза в год в фигуру попадает молния, поскольку это самая высокая точка в округе.
А еще она неофициально считается одним из новых чудес света.
Статуя Христа-Искупителя — символ Рио — расположена на вершине горы Корковаду. Высота монумента, установленного 90 лет назад, — 38 метров, размах рук — 28 метров, а вес — 635 тонн. В среднем четыре раза в год в фигуру попадает молния, поскольку это самая высокая точка в округе.
А еще она неофициально считается одним из новых чудес света.
От подножия статуи Христа открывается панорамный вид на город.
На вершину горы проще всего попасть на миниатюрном электропоезде. Добраться можно и автомобилем по автостраде, проходящей через национальный парк Тижука — один из крупнейших в мире городских лесных массивов.
От подножия статуи Христа открывается панорамный вид на город.
На вершину горы проще всего попасть на миниатюрном электропоезде. Добраться можно и автомобилем по автостраде, проходящей через национальный парк Тижука — один из крупнейших в мире городских лесных массивов.
Перед Великим (пасхальным) постом в Рио-де-Жанейро ежегодно проходит карнавал, который длится пять дней.
Основные события разворачиваются на Самбодроме — 700-метровой улице, по обеим сторонам которой расположены трибуны для 80 тысяч зрителей. Победа в конкурсе отмечается салютами и фейерверками — как первенство в футбольном чемпионате.
Костюмы для каждого представителя школ самбы шьются индивидуально и используются только один раз.
Перед Великим (пасхальным) постом в Рио-де-Жанейро ежегодно проходит карнавал, который длится пять дней.
Основные события разворачиваются на Самбодроме — 700-метровой улице, по обеим сторонам которой расположены трибуны для 80 тысяч зрителей. Победа в конкурсе отмечается салютами и фейерверками — как первенство в футбольном чемпионате.
Костюмы для каждого представителя школ самбы шьются индивидуально и используются только один раз.
Потанцевать можно не только во время карнавала. Раз в неделю в африканском квартале проходит открытая самба-вечеринка Педра до Сал (Pedra do Sal). Туда приезжают и иностранцы, и местные из других районов города. "Кайпиринья и пиво льются рекой, жарятся сосиски на деревянных палочках, а толпа танцует самбу", — рассказывает гид по Рио-да-Жанейро Алена Целикова.
Вход на площадку бесплатный. Вокруг множество ресторанов местной кухни.
Потанцевать можно не только во время карнавала. Раз в неделю в африканском квартале проходит открытая самба-вечеринка Педра до Сал (Pedra do Sal). Туда приезжают и иностранцы, и местные из других районов города. "Кайпиринья и пиво льются рекой, жарятся сосиски на деревянных палочках, а толпа танцует самбу", — рассказывает гид по Рио-да-Жанейро Алена Целикова.
Вход на площадку бесплатный. Вокруг множество ресторанов местной кухни.
Бразильцы обожают футбол, его даже приравнивают к религии. К чемпионату мира 1950 года в Рио построили стадион "Маракана" (Estádio do Maracanã). До недавнего времени он был крупнейшим в мире: посмотреть игры могли почти 200 тысяч болельщиков.
Несколько лет назад по требованию ФИФА арену реконструировали: убрали стоячие места за воротами и скамейки для самых бедных посетителей, построили скоростные лифты, установили прожекторы и большие экраны. Сейчас стадион вмещает порядка 74 тысяч зрителей.
Здесь бразильцев благословлял папа Иоанн Павел II, давали концерты Фрэнк Синатра и Пол Маккартни, проходило открытие Олимпийских игр 2016 года.
А еще там расположен музей футбола, который можно посетить бесплатно.
Бразильцы обожают футбол, его даже приравнивают к религии. К чемпионату мира 1950 года в Рио построили стадион "Маракана" (Estádio do Maracanã). До недавнего времени он был крупнейшим в мире: посмотреть игры могли почти 200 тысяч болельщиков.
Несколько лет назад по требованию ФИФА арену реконструировали: убрали стоячие места за воротами и скамейки для самых бедных посетителей, построили скоростные лифты, установили прожекторы и большие экраны. Сейчас стадион вмещает порядка 74 тысяч зрителей.
Здесь бразильцев благословлял папа Иоанн Павел II, давали концерты Фрэнк Синатра и Пол Маккартни, проходило открытие Олимпийских игр 2016 года.
А еще там расположен музей футбола, который можно посетить бесплатно.
Копакабана — знаменитый четырехкилометровый пляж к югу от центра города. В середине XX века в окрестностях стала селиться творческая богема — писатели, художники, артисты. Позже —политики и бизнесмены.
Еще Копакабана — самая большая концертная площадка города. Здесь пели, например, Элтон Джон, Ленни Кравитц, Мик Джаггер, Род Стюарт.
Копакабана — знаменитый четырехкилометровый пляж к югу от центра города. В середине XX века в окрестностях стала селиться творческая богема — писатели, художники, артисты. Позже —политики и бизнесмены.
Еще Копакабана — самая большая концертная площадка города. Здесь пели, например, Элтон Джон, Ленни Кравитц, Мик Джаггер, Род Стюарт.
Фавелы — бразильские трущобы — часто расположены на склонах гор. Там живет примерно 11 миллионов человек, то есть около шести процентов населения страны. Инфраструктуры нет, уровень преступности очень высок.
Слово "фавела" образовано от наименования холма Morro da Favela, на склонах которого много растений favela.
"Экскурсия в эти бедные кварталы — не для всех. И абсолютно точно в такие места не стоит ехать самостоятельно, — рассказывает Аля Габдулина. — Многим туристам кажется, что посещение такого района — классный опыт. Но там есть свои правила — например, не все можно фотографировать. Это как государство в государстве".
Фавелы — бразильские трущобы — часто расположены на склонах гор. Там живет примерно 11 миллионов человек, то есть около шести процентов населения страны. Инфраструктуры нет, уровень преступности очень высок.
Слово "фавела" образовано от наименования холма Morro da Favela, на склонах которого много растений favela.
"Экскурсия в эти бедные кварталы — не для всех. И абсолютно точно в такие места не стоит ехать самостоятельно, — рассказывает Аля Габдулина. — Многим туристам кажется, что посещение такого района — классный опыт. Но там есть свои правила — например, не все можно фотографировать. Это как государство в государстве".
Похожий на пирамиду майя или трубу ТЭЦ кафедральный собор Святого Себастьяна высотой 75 метров был возведен в 1979 году по проекту архитектора Эдгара Фонсеки. Его архитектурная особенность — четыре узких окна от пола до потолка. Храм вмещает 20 тысяч человек. Вечером там есть неоновая подсветка и wi-fi.
Похожий на пирамиду майя или трубу ТЭЦ кафедральный собор Святого Себастьяна высотой 75 метров был возведен в 1979 году по проекту архитектора Эдгара Фонсеки. Его архитектурная особенность — четыре узких окна от пола до потолка. Храм вмещает 20 тысяч человек. Вечером там есть неоновая подсветка и wi-fi.
Рио называют городом граффити.
К Олимпийским играм 2016 года художник Эдуардо Кобра на 200-метровой стене изобразил портреты представителей коренных народов пяти континентов по аналогии с олимпийскими кольцами. Мурал (огромное граффити) попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Рио называют городом граффити.
К Олимпийским играм 2016 года художник Эдуардо Кобра на 200-метровой стене изобразил портреты представителей коренных народов пяти континентов по аналогии с олимпийскими кольцами. Мурал (огромное граффити) попал в Книгу рекордов Гиннесса.
"Любителям вкусно поесть рекомендую побывать на рынке cвятого Христофора. Здесь и богатая бразильская кухня, и традиции, и сувениры собраны воедино, — советует Алена Целикова. — Это место популярно среди местных, что говорит о качестве еды в заведениях. По выходным выступают музыканты и танцоры".
"Любителям вкусно поесть рекомендую побывать на рынке cвятого Христофора. Здесь и богатая бразильская кухня, и традиции, и сувениры собраны воедино, — советует Алена Целикова. — Это место популярно среди местных, что говорит о качестве еды в заведениях. По выходным выступают музыканты и танцоры".
Португальская королевская библиотека основана в середине позапрошлого века и открыта для широкой публики в 1900 году. Она входит в пятерку самых красивых в мире.
Главный читальный зал украшен роскошной люстрой, потолочным окном с витражами, на полу — мозаика.
В три этажа — стеллажи с книгами, украшенные декоративной резьбой.
Библиотеку тоже стоит посетить.
Португальская королевская библиотека основана в середине позапрошлого века и открыта для широкой публики в 1900 году. Она входит в пятерку самых красивых в мире.
Главный читальный зал украшен роскошной люстрой, потолочным окном с витражами, на полу — мозаика.
В три этажа — стеллажи с книгами, украшенные декоративной резьбой.
Библиотеку тоже стоит посетить.
"Когда-то давно экипаж пролетавшей над городом летающей тарелки восхитился его красотами и решил остаться здесь навсегда. Так возник музей современного искусства", — объясняет появление необычного сооружения его автор, архитектор Оскар Нимейер.
Здание было построено в пригороде Рио-де-Жанейро в 1996 году. Из панорамного окна музея открывается вид на залив, статую Христа-Искупителя и Сахарную Голову.
"Когда-то давно экипаж пролетавшей над городом летающей тарелки восхитился его красотами и решил остаться здесь навсегда. Так возник музей современного искусства", — объясняет появление необычного сооружения его автор, архитектор Оскар Нимейер.
Здание было построено в пригороде Рио-де-Жанейро в 1996 году. Из панорамного окна музея открывается вид на залив, статую Христа-Искупителя и Сахарную Голову.
Еще в Бразилии нужно увидеть капибару. Эта водосвинка — самый крупный вид грызунов, обитающих в тропических районах Южной Америки. Они спокойны, дружелюбны, чистоплотны, охотно идут на контакт с человеком и любят ласку. Здесь они — довольно популярные домашние животные.
Длина тела грызуна достигает 1,3 метра, а вес — 60 килограммов.
Еще в Бразилии нужно увидеть капибару. Эта водосвинка — самый крупный вид грызунов, обитающих в тропических районах Южной Америки. Они спокойны, дружелюбны, чистоплотны, охотно идут на контакт с человеком и любят ласку. Здесь они — довольно популярные домашние животные.
Длина тела грызуна достигает 1,3 метра, а вес — 60 килограммов.