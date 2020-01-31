В США медики продлили карантин для вернувшихся из Уханя

Коронавирус пришел в Россию. Двое заболевших выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба – граждане Китая. Случаи заражения также зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. ВОЗ объявила международный режим ЧС.

Коронавирус пришел в Россию. Зафиксированы 2 случая Коронавирус пришел в Россию. Двое заболевших выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба – граждане Китая. Случаи заражения также зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. ВОЗ объявила международный режим ЧС.

Ранее сообщалось, что обязательным для вернувшихся американцев является карантин в течение 72 часов. На протяжении карантина им измеряют температуру, следят за общим состоянием организма. В четверг СМИ сообщили, что один из эвакуированных граждан США пытался самостоятельно покинуть военную базу, где обеспечен карантин прибывших, после чего на него персонально было наложено предписание находиться под карантином две недели.