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В США медики продлили карантин для вернувшихся из Уханя
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РИА Новости

В США медики продлили карантин для вернувшихся из Уханя

23:59 31.01.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Власти США увеличили время обязательного карантина для прибывших из Уханя американцев до двух недель, сообщил в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
"CDC в соответствии с предоставленными министерством здравоохранения США полномочиями распорядился поместить под федеральный карантин 195 граждан США, возвращенных в США 29 января 2020 года. Карантин будет продолжаться 14 дней со времени, как самолет покинул Ухань, Китай", - говорится в Twitter Центра.
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США эвакуировали из Уханя в Калифорнию около 200 сотрудников консульства США, членов их семей и других американских граждан в связи с вспышкой коронавируса. Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что военные не находятся в непосредственном контакте с эвакуированными, которые не имеют доступа к каким-либо другим местам на базе, помимо предоставленного им жилья.
Ранее сообщалось, что обязательным для вернувшихся американцев является карантин в течение 72 часов. На протяжении карантина им измеряют температуру, следят за общим состоянием организма. В четверг СМИ сообщили, что один из эвакуированных граждан США пытался самостоятельно покинуть военную базу, где обеспечен карантин прибывших, после чего на него персонально было наложено предписание находиться под карантином две недели.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Заболели еще около 100 человек почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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