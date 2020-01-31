Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-31T23:57+0300
https://ria.ru/20200131/1564130135.html
Мадуро предложил провести в Венесуэле реформу судебной власти
https://cdn21.img.ria.ru/images/154353/28/1543532874_0:191:3194:1988_1036x0_80_0_0_2c27309cf0c32a3fb2038c3373716667.jpg
РИА Новости

Мадуро предложил провести в Венесуэле реформу судебной власти

23:57 31.01.2020
115
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Судебная власть Венесуэлы требует глубокой реформы, для ее реализации будет создана специальная комиссия, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая на открытии сессии Верховного суда.
"Прошу Национальное учредительное собрание создать комиссию высокого уровня, чтобы провести глубокую реформу судебной власти", - сказал он. Выступление Мадуро транслируется в Twitter.
Реформа коснется также и Генеральной прокуратуры.
Мадуро подчеркнул, что "есть вещи, которые плохи не по вине (президента США Дональда - ред.) Трампа", а по вине властей страны.
"Давайте не будем себя обманывать, есть вещи, которые (реализовываются) плохо... и мы должны поменять все, что плохо ... в Венесуэле", - отметил президент.
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Вчера, 08:00
Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
700010
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США медики продлили карантин для вернувшихся из Уханя
Президент США Дональд Трамп
Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Виктор Шокин
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
В Белом доме назвали тему ежегодного послания Трампа
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Наручники
В Ленинградской области арестовали нападавшего на женщин насильника
Морской пехотинец США в Ираке
В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Рыбаки из Кералы выпустили исчезающую китовую акулу обратно в море
В Индии рыбаки отпустили пойманную китовую акулу на волю
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Заседание Верховной рады Украины
В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука
Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
Лента новостейМолния