Мадуро предложил провести в Венесуэле реформу судебной власти

Мадуро подчеркнул, что "есть вещи, которые плохи не по вине (президента США Дональда - ред.) Трампа", а по вине властей страны.

"Давайте не будем себя обманывать, есть вещи, которые (реализовываются) плохо... и мы должны поменять все, что плохо ... в Венесуэле", - отметил президент.