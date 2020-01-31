Мадуро предложил провести в Венесуэле реформу судебной власти

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Судебная власть Венесуэлы требует глубокой реформы, для ее реализации будет создана специальная комиссия, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая на открытии сессии Верховного суда.
"Прошу Национальное учредительное собрание создать комиссию высокого уровня, чтобы провести глубокую реформу судебной власти", - сказал он. Выступление Мадуро транслируется в Twitter.
Реформа коснется также и Генеральной прокуратуры.
Мадуро подчеркнул, что "есть вещи, которые плохи не по вине (президента США Дональда - ред.) Трампа", а по вине властей страны.
"Давайте не будем себя обманывать, есть вещи, которые (реализовываются) плохо... и мы должны поменять все, что плохо ... в Венесуэле", - отметил президент.