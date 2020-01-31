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В Белом доме назвали тему ежегодного послания Трампа
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РИА Новости

В Белом доме назвали тему ежегодного послания Трампа

23:45 31.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Темой ежегодного послания президента США Дональда Трампа станет "великое возвращение Америки", сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель администрации.
Ранее Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить в конгрессе 4 февраля с ежегодным обращением о положении дел в стране.
По словам чиновника, темой выступление станет "великое американское возвращение". Президент традиционно затронет вопросы экономики, достижения его администрации на этом направлении, торговые сделки с Мексикой и Канадой (USMCA), а также Китаем.
В очередной раз Трамп заявит об опасности социализма (в прошлогоднем выступлении это стало одним из главных акцентов в речи), а также расскажет о видении администрации проблем иммиграции. При этом представитель администрации отказался комментировать, будет ли в речи Трампа что-либо относительно продолжающегося импичмента.
В 2018 году Трамп выступил в конгрессе не 7 января, как планировалось, а только 29 января - из-за конфликта с Демократической партией, который был вызван нежеланием демократов финансировать строительство стены на границе с Мексикой, и, как следствие, самой длительной в истории США остановки правительства. Тогда Трамп даже не исключал объявление в стране "чрезвычайного положения", чтобы распечатать фонды, которые могли бы помочь в реализации проекта строительства заградительного сооружения. Сейчас, несмотря на очередной конфликт с палатой представителей и Пелоси, который на этот раз связан с объявлением президенту импичмента, стороны смогли относительно быстро договориться по дате послания.
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