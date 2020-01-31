В Белом доме назвали тему ежегодного послания Трампа

По словам чиновника, темой выступление станет "великое американское возвращение". Президент традиционно затронет вопросы экономики, достижения его администрации на этом направлении, торговые сделки с Мексикой и Канадой (USMCA), а также Китаем.

В очередной раз Трамп заявит об опасности социализма (в прошлогоднем выступлении это стало одним из главных акцентов в речи), а также расскажет о видении администрации проблем иммиграции. При этом представитель администрации отказался комментировать, будет ли в речи Трампа что-либо относительно продолжающегося импичмента.