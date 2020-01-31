Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

"Отмечено, что с 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров", - сказали в Минтрансе.