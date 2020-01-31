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Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме
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РИА Новости

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

23:33 31.01.2020 (обновлено: 23:34 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшем из Пекина
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшем из Пекина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшем из Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты из РФ в КНР, изменится с регулярного на чартерный режим, это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета, сообщили в Минтрансе России.
Вечером 31 января в Минтрансе прошло рабочее совещание под руководством министра транспорта, члена оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Евгения Дитриха. В совещании приняли участие руководители профильных департаментов министерства. Оно было посвящено вопросам организации перевозок пассажиров в и из пунктов на территории КНР.
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"Отмечено, что с 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров", - сказали в Минтрансе.
"Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан также оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько", - добавили там.
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