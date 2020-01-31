В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука

Ранее в пятницу в Telegram-каналах были опубликованы аудиозаписи, которые якобы были сделаны 6 сентября 2019 в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за обедом с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. На записи человек с голосом, похожим на Баканова, сообщает собеседнику, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским , обсуждалась необходимость проведения лингвистической экспертизы публичных высказываний Медведчука для дальнейшей разработки в рамках уголовных дел и судебных разбирательств.

"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей", - говорится в заявлении на сайте партии.

В заявлении отмечается, что украинские власти всеми силами пытаются устроить разного рода провокации. "Отсюда организованная СБУ незаконная слежка и оперативно-розыскные действия в отношении представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов их семей, отсюда противоправные обыски в офисе партии, проведенные по сфальсифицированным предлогам", - добавили в политсиле.