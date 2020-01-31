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В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука
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РИА Новости

В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука

23:28 31.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что требует провести расследование по обнародованным аудиозаписям с планами фальсификации уголовных дел на председателя политсовета партии Виктора Медведчука.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах были опубликованы аудиозаписи, которые якобы были сделаны 6 сентября 2019 в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за обедом с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. На записи человек с голосом, похожим на Баканова, сообщает собеседнику, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждалась необходимость проведения лингвистической экспертизы публичных высказываний Медведчука для дальнейшей разработки в рамках уголовных дел и судебных разбирательств.
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"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей", - говорится в заявлении на сайте партии.
В заявлении отмечается, что украинские власти всеми силами пытаются устроить разного рода провокации. "Отсюда организованная СБУ незаконная слежка и оперативно-розыскные действия в отношении представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов их семей, отсюда противоправные обыски в офисе партии, проведенные по сфальсифицированным предлогам", - добавили в политсиле.
В августе Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма. Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По заявлению ведомства, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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