В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что требует провести расследование по обнародованным аудиозаписям с планами фальсификации уголовных дел на председателя политсовета партии Виктора Медведчука.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах были опубликованы аудиозаписи, которые якобы были сделаны 6 сентября 2019 в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за обедом с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. На записи человек с голосом, похожим на Баканова, сообщает собеседнику, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждалась необходимость проведения лингвистической экспертизы публичных высказываний Медведчука для дальнейшей разработки в рамках уголовных дел и судебных разбирательств.
"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей", - говорится в заявлении на сайте партии.
В заявлении отмечается, что украинские власти всеми силами пытаются устроить разного рода провокации. "Отсюда организованная СБУ незаконная слежка и оперативно-розыскные действия в отношении представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов их семей, отсюда противоправные обыски в офисе партии, проведенные по сфальсифицированным предлогам", - добавили в политсиле.
В августе Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма. Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По заявлению ведомства, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.