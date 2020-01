В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье

Всего в шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей - из знаменитой коллекции "Русский Конструктивизм" 1986 года. Открыв российские гастроли в Санкт-Петербурге, Жан-Поль Готье вместе с труппой Fashion Freak Show приедет в Москву.