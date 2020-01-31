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Культура
2020-01-31T23:22+0300
https://ria.ru/20200131/1564129736.html
В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564129677_0:238:1276:956_1036x0_80_0_0_c8f01f73f6452aa8985911ec7e27a26b.jpg
РИА Новости

В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье

23:22 31.01.2020
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© РИА Новости / Анна ЧистяковаПремьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анна Чистякова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Премьера Fashion Freak Show французского дизайнера Жан-Поля Готье прошла в Петербурге в большом концертном зале "Октябрьский", перед началом шоу в концертный зал выстроилась очередь, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы предупреждают, что возрастное ограничение шоу - 18+, поэтому некоторых зрителей, которые пришли с детьми, не могут пропустить в зал. В начале спектакля объявляют, что на сцене мы увидим внутренний мир Жан-Поля Готье, состоящий из плюшевых медведей в остроконечных бюстгальтерах, которые позже кутюрье создал для выступления Мадонны, и сексуальных медсестер.
© РИА Новости / Анна ЧистяковаПремьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анна Чистякова
Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
Само выступление состоит из нескольких сцен, которые рассказывают о жизни Готье с семилетнего возраста и до сегодняшних дней.
"Фрик это шик, я хотел донести эту мысль. Что люди, которые отличаются от нас, их не стоит бояться, они всегда могут научить чему-то новому", - рассказал журналистам Готье.
По его словам, он ушел из мира высокой моды и планирует сосредоточиться на постановке своих спектаклей.
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"Чем больше я работал с такими мировыми звездами, как Люк Бессон, Милен Фармер, тем больше я понимал, что хочу делать что-то свое от и до", - поделился Жан-Поль Готье.
Всего в шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей - из знаменитой коллекции "Русский Конструктивизм" 1986 года. Открыв российские гастроли в Санкт-Петербурге, Жан-Поль Готье вместе с труппой Fashion Freak Show приедет в Москву.
Жан-Поль Готье - французский модельер, начавший свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году. Он является автором сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, для кино и балета.
В Париже прошло последнее модное шоу дизайнера Жана-Поля Готье
© AP Photo / Francois Mori

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

Модель на показе Жан-Поля Готье
1 из 15

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori)

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

Модель Ирина Шейк на показе Жан-Поля Готье
2 из 15

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

© AP Photo / Francois Mori)
© REUTERS / Charles Platiau

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

Модель на показе Жан-Поля Готье
3 из 15

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

Модель на показе Жан-Поля Готье
4 из 15

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

Модель на показе Жан-Поля Готье
5 из 15

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

Модель на показе Жан-Поля Готье
6 из 15

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

Модель Джиджи Хадид на показе Жан-Поля Готье
7 из 15

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

Модель на показе Жан-Поля Готье
8 из 15

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

Модель на показе Жан-Поля Готье
9 из 15

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

Модель Карли Клосс на показе Жан-Поля Готье
10 из 15

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

Модель на показе Жан-Поля Готье
11 из 15

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

Дита фон Тиз с моделями на показе Жан-Поля Готье
12 из 15

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

© REUTERS / Charles Platiau
© AP Photo / Thibault Camus

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

Модель Ева Герцигова на показе Жан-Поля Готье
13 из 15

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

© AP Photo / Thibault Camus
© REUTERS / Charles Platiau

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

Певица Аманда Лир на показе Жан-Поля Готье
14 из 15

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

Модельер Жан-Поль Готье
15 из 15

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

© REUTERS / Charles Platiau
1 из 15

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

© AP Photo / Francois Mori
2 из 15

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

© AP Photo / Francois Mori)
3 из 15

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

© REUTERS / Charles Platiau
4 из 15

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
5 из 15

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

© REUTERS / Charles Platiau
6 из 15

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 15

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

© REUTERS / Charles Platiau
8 из 15

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
9 из 15

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 15

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
11 из 15

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
12 из 15

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

© REUTERS / Charles Platiau
13 из 15

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

© AP Photo / Thibault Camus
14 из 15

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

© REUTERS / Charles Platiau
15 из 15

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

© REUTERS / Charles Platiau
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КультураЖан-Поль ГотьеРоссияСанкт-Петербург
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