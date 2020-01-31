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Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России
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РИА Новости

Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России

23:15 31.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала претензии замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от РФ "шаромыжничеством".
Ранее Яблонский в интервью Radio Zet сказал о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей. Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
На своей странице в Facebook Захарова привела отрывок из СМИ о заявлениях польского дипломата.
"Павел, перестаньте шаромыжничать", - написала Захарова.
Захарова также добавила, что надеется на то, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
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