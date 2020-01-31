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Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин
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РИА Новости

Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин

22:51 31.01.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
"Президент отменил политику администрации Обамы, запрещающую вооруженным силам Соединенных Штатов использовать противопехотные мины где-либо, кроме Корейского полуострова", - говорится в заявлении.
По словам Гришэм, Пентагон пришел к заключению, что эти ограничения могли поставить подразделения США в неравное положение во время конфликта.
"Министерство (обороны - ред.) готовит новые правила использования мин. Эти правила позволят боевым командирам в исключительных случаях устанавливать современные недолговременные мины, разработанные специально так, чтобы снизить непреднамеренный вред гражданским лицам и силам партнеров", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Обама объявил об ограничениях в сентябре 2014 года в 20-летнюю годовщину аналогичного заявления бывшего президента США Билла Клинтона, который в 1994 году обязался поддержать сокращение применения противопехотных мин. Тогда он пояснил, что Вашингтон приводит свою политику в соответствие с Оттавским договором о запрете противопехотных мин. Участниками договора являются более 160 стран, однако США так к нему и не присоединились.
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