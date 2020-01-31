Москалькова изучит новую редакцию КоАП перед внесением в Госдуму

СТРАСБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит финальную версию новой редакции КоАП перед внесением в Госдуму в первом чтении.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.

"(Изучу - ред.) когда будет завершена над ним работа, когда комитет вынесет решение, что это последний вариант, который подлежит обсуждению, то есть когда проходит нулевое чтение... (Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел) Крашенинников должен сказать, что комитет закончил работу и вот окончательный текст, готовый к внесению в первом чтении. И тогда мы будем обсуждать уже официальный текст, вынесенный в Государственную думу", - сказала Москалькова журналистам, добавив, что пока проект к ней не поступал.

Однако, по словам омбудсмена, Крашенинников может воспользоваться и правом всеобщего обсуждения, когда все желающие могут высказываться. Кроме того, Москалькова уточнила, что сотрудники аппарата уполномоченного также принимают участие в подготовки отдельных глав документа.