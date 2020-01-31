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Москалькова изучит новую редакцию КоАП перед внесением в Госдуму
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РИА Новости

Москалькова изучит новую редакцию КоАП перед внесением в Госдуму

22:47 31.01.2020 (обновлено: 22:48 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит финальную версию новой редакции КоАП перед внесением в Госдуму в первом чтении.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
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"(Изучу - ред.) когда будет завершена над ним работа, когда комитет вынесет решение, что это последний вариант, который подлежит обсуждению, то есть когда проходит нулевое чтение... (Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел) Крашенинников должен сказать, что комитет закончил работу и вот окончательный текст, готовый к внесению в первом чтении. И тогда мы будем обсуждать уже официальный текст, вынесенный в Государственную думу", - сказала Москалькова журналистам, добавив, что пока проект к ней не поступал.
Однако, по словам омбудсмена, Крашенинников может воспользоваться и правом всеобщего обсуждения, когда все желающие могут высказываться. Кроме того, Москалькова уточнила, что сотрудники аппарата уполномоченного также принимают участие в подготовки отдельных глав документа.
"Общественных слушаний он (проект - ред.) не проходил, поэтому трудно сказать, какой вариант этого проекта сегодня обсуждается. Нужно так, чтобы не получилось, как с законом о домашнем насилии, когда дискуссия велась по разным законопроектам, текст не сходился, и люди не понимали, о чем спорили, поэтому КоАП – это огромнейший документ, о котором нужно говорить частями", - заключила Москалькова.
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