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Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до восьми
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РИА Новости

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до восьми

22:31 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Немецкая компания Webasto, среди сотрудников которой в Германии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, сообщила о двух новых инфицированных, таким образом число зараженных в ФРГ выросло до восьми человек.
Ранее сообщалось о шести зараженных в Германии. Пятеро из них являются сотрудниками Webasto в регионе Бавария, шестым оказался ребенок одного из инфицированных.
"В компании Webasto, занимающейся поставками автомобилей, есть еще два сотрудника, зараженных коронавирусом. Речь идет об одном немецком и одном китайском коллегах. Таким образом число зараженных сотрудников достигло семи, в том числе пять немецких и два китайских гражданина", - говорится в пресс-релизе.
Помимо этого, тест на коронавирус показал отрицательный результат у 122 сотрудников Webasto, они не заражены, сообщили в компании. Результаты остальных тестов пока не готовы. Как уточняет компания, все семеро заболевших сотрудников тесно контактировали во время "длительных рабочих встреч в центральном офисе в Штокдорфе".
Первые случаи заражения в Webasto, которые также стали первыми для Германии, произошли в понедельник-вторник. Один из сотрудников фирмы заразился, контактируя с коллегой из Китая, которая принимала участие в семинаре, а затем по возвращении в КНР у нее был диагностирован коронавирус. После этого руководство компании и немецкие власти предприняли меры для выявления потенциальных других носителей вируса, отправив контактировавших с уже инфицированными сотрудниками на обследование.
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