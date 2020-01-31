Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до восьми

БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Немецкая компания Webasto, среди сотрудников которой в Германии зафиксировали первые случаи заражения Немецкая компания Webasto, среди сотрудников которой в Германии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом , сообщила о двух новых инфицированных, таким образом число зараженных в ФРГ выросло до восьми человек.

Ранее сообщалось о шести зараженных в Германии . Пятеро из них являются сотрудниками Webasto в регионе Бавария, шестым оказался ребенок одного из инфицированных.

"В компании Webasto, занимающейся поставками автомобилей, есть еще два сотрудника, зараженных коронавирусом. Речь идет об одном немецком и одном китайском коллегах. Таким образом число зараженных сотрудников достигло семи, в том числе пять немецких и два китайских гражданина", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, тест на коронавирус показал отрицательный результат у 122 сотрудников Webasto, они не заражены, сообщили в компании. Результаты остальных тестов пока не готовы. Как уточняет компания, все семеро заболевших сотрудников тесно контактировали во время "длительных рабочих встреч в центральном офисе в Штокдорфе".