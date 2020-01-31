Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению СКК "Петербургский"

В пятницу днем в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое сейчас не эксплуатируется, произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. Позже городское управление МЧС РФ сообщило, что спасатели обнаружили тело человека. Поисково-спасательные работы завершены.