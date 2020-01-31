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Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению СКК "Петербургский"
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РИА Новости

Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению СКК "Петербургский"

22:20 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", где погиб рабочий, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В пятницу днем в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое сейчас не эксплуатируется, произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщала, что под завалами может находиться один рабочий. Позже городское управление МЧС РФ сообщило, что спасатели обнаружили тело человека. Поисково-спасательные работы завершены.
"В связи с гибелью рабочего при обрушении 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело", - заявила Петренко.
Она добавила, что материалы дела по указанию главы ведомства передадут следователям центрального аппарата СК.
Видео последствий обрушения СКК Петербургский
Вчера, 17:35
Опубликовано видео с места обрушения СКК "Петербургский"
832307
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Обрушение крыши СКК в ПетербургеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинПроисшествия
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