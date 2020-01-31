Посол в Лондоне рассказал о будущем российско-британских отношений

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Между Между Британией РФ нет непримиримых противоречий и препятствий, мешающих нормальному развитию отношений, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин

Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Наши отношения с Великобританией имеют давнюю историю примерно в 450 лет, и они развиваются циклично. Я должен сказать, что у нас нет непримиримых противоречий: ни идеологических, ни территориальных претензий. У нас вообще нет препятствий, которые бы мешали нормально развивать отношения", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, может ли Brexit способствовать началу диалога Британии и России в практических областях.

Вместе с тем посол констатировал, что в данном вопросе инициатива ожидается со стороны Великобритании. "Я не думаю, что это зависит от России, это зависит от Лондона", - добавил дипломат.