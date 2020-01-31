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Посол в Лондоне рассказал о будущем российско-британских отношений
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РИА Новости

Посол в Лондоне рассказал о будущем российско-британских отношений

22:01 31.01.2020
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© Фото : МИД РФДиректор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Между Британией и РФ нет непримиримых противоречий и препятствий, мешающих нормальному развитию отношений, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
"Наши отношения с Великобританией имеют давнюю историю примерно в 450 лет, и они развиваются циклично. Я должен сказать, что у нас нет непримиримых противоречий: ни идеологических, ни территориальных претензий. У нас вообще нет препятствий, которые бы мешали нормально развивать отношения", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, может ли Brexit способствовать началу диалога Британии и России в практических областях.
Вместе с тем посол констатировал, что в данном вопросе инициатива ожидается со стороны Великобритании. "Я не думаю, что это зависит от России, это зависит от Лондона", - добавил дипломат.
Он напомнил, что у двух стран большая история гуманитарных связей, на основе которых и строятся отношения. "У нас теснейшие гуманитарные связи, довольно солидный накопленный опыт связей по линии культуры и образования. Это та основа, на которой зиждутся отношения любых двух государств. У нас есть субъективные проблемы, но такие проблемы преодолимы", - подчеркнул посол.
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BrexitАндрей КелинВеликобританияРоссияВ мире
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