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Парламент Крыма оценит участие депутата в "поздравлении" блокадников
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РИА Новости

Парламент Крыма оценит участие депутата в "поздравлении" блокадников

21:46 31.01.2020
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© Фото : страница в "Facebook" Маи ХужинойПредседатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
© Фото : страница в "Facebook" Маи Хужиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Ситуация с участием депутата крымского парламента Ирины Черненко в "поздравлении" блокадников Керчи батонами хлеба будет рассмотрена на комиссии по соблюдению правил этики, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Будет комиссия по депутатской этике, на которой эта ситуация будет рассмотрена", - сказал РИА Новости Фикс, комментируя присутствие Черненко на скандальных фотографиях с поздравления блокадников.
Черненко избрана депутатов крымского парламента от партии "Единая Россия" по Войковскому одномандатному избирательному округу №9 города Керчи.
Глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина
Вчера, 17:15
Группа ветеранов поддержала главу Керчи после поздравления блокадников
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Ефим ФиксКерчьКрымОбщество
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