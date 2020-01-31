Парламент Крыма оценит участие депутата в "поздравлении" блокадников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Ситуация с участием депутата крымского парламента Ирины Черненко в "поздравлении" блокадников Ситуация с участием депутата крымского парламента Ирины Черненко в "поздравлении" блокадников Керчи батонами хлеба будет рассмотрена на комиссии по соблюдению правил этики, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

"Будет комиссия по депутатской этике, на которой эта ситуация будет рассмотрена", - сказал РИА Новости Фикс, комментируя присутствие Черненко на скандальных фотографиях с поздравления блокадников.

Черненко избрана депутатов крымского парламента от партии " Единая Россия " по Войковскому одномандатному избирательному округу №9 города Керчи.

Глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.