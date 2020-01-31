В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил намерение американских властей вводить санкции против России до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
30 января, 05:42В Крыму объяснили новые санкции США "ковбойской тактикой"
"Учитывая, что вопрос с Крымом для нашей страны решен и передавать кому-либо российский регион мы не собираемся, то можно считать, что санкционная гонка уходит в бесконечность", — цитирует политика RT.
Он подчеркнул, что Россия, как любое уважающее себя государство, будет незыблемо стоять на защите своей территории и не потерпит чьих-либо указаний в отношении своей внешней и внутренней политики.
На этой неделе США и Канада ввели новый пакет санкций по Крыму, которые среди прочего коснулись российской компании "Гранд Сервис Экспресс" — оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Также под санкции попал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они были включены в аналогичный список Евросоюза.
Крым вернулся в состав России после состоявшегося на полуострове референдума в марте 2014 года. Крымские власти провели его после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".