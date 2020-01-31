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В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
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РИА Новости

В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма

21:45 31.01.2020 (обновлено: 22:00 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил намерение американских властей вводить санкции против России до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
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В Крыму объяснили новые санкции США "ковбойской тактикой"
"Учитывая, что вопрос с Крымом для нашей страны решен и передавать кому-либо российский регион мы не собираемся, то можно считать, что санкционная гонка уходит в бесконечность", — цитирует политика RT.
Он подчеркнул, что Россия, как любое уважающее себя государство, будет незыблемо стоять на защите своей территории и не потерпит чьих-либо указаний в отношении своей внешней и внутренней политики.
На этой неделе США и Канада ввели новый пакет санкций по Крыму, которые среди прочего коснулись российской компании "Гранд Сервис Экспресс" — оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Также под санкции попал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они были включены в аналогичный список Евросоюза.
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В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России
Крым вернулся в состав России после состоявшегося на полуострове референдума в марте 2014 года. Крымские власти провели его после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Юрий ГоцанюкГранд Сервис ЭкспрессРуслан БальбекГосдума РФВладимир ПутинРоссияСШАЭкономикаПолитика
Популярные комментарии
Давно че то в Америке наводнений не было и торнадо! Надо отвлечь их от геополитики! Вольфович жми кнопку! Меняй геомагнитное поле Земли!)))
31 января, 21:54
Константин Сотиев
1090000
По -любому, все эти санкции сказываются на простых гражданах РФ. уже прочувствовали спад никакущей экономики и обнищание граждан. От своих знакомых только и слышу что у людей денег нет. Пора бы нашим правителям начать думать и понимать, что каждый ихний шаг, отражается на миллионах людей и их судьбах и далеко не всегда в лучшую сторону.
31 января, 23:24
iieromonah1972
1000015
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