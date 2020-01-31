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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-31T23:16+0300
https://ria.ru/20200131/1564128345.html
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
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РИА Новости

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

21:30 31.01.2020 (обновлено: 23:16 31.01.2020)
34507
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, было также найдено оружие западного производства, попавшее в руки террористов.
Боренков отметил, что это в очередной раз демонстрирует мощный боевой потенциал боевиков, который мог быть применен против городов Хама и Алеппо, если бы правительственные войска не начали контрнаступление.
Генерал-майор рассказал, что при отражении атаки террористов было захвачено или уничтожено 11 танков, девять бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
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Кроме того, сирийские войска захватили девять "джихад-мобилей", четыре реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.

Контрнаступление в Идлибе

Два дня назад сирийская армия начала контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлибе в ответ на агрессию боевиков. Как рассказал тогда Боренков, в ходе операции мирное население не пострадало.
Руководитель Центра по примирению уточнил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям террористов.
В свою очередь, представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе наступления сирийская армия захватила и уничтожила большое количество вооружений, оставленных боевиками. Такое заявление российское военное ведомство сделало в ответ на слова госсекретаря Майка Помпео о "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба.
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Война в СирииИгорь КонашенковЦентр по примирению в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Почему не пишут, что танки у них российского производства.
31 января, 23:13
Владимир Ф Быченков
72000031
И что? Западное оружие можно и в России в любом оружейном магазе купить. Стоит ли делать акцент на страну, где в силу боевых действий любое оружие в принципе не проблема?
31 января, 22:20
ТвТамбовский волк
54000043
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