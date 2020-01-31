Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российскоговраждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, было также найдено оружие западного производства, попавшее в руки террористов.

Боренков отметил, что это в очередной раз демонстрирует мощный боевой потенциал боевиков, который мог быть применен против городов Хама и Алеппо , если бы правительственные войска не начали контрнаступление.

Генерал-майор рассказал, что при отражении атаки террористов было захвачено или уничтожено 11 танков, девять бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

Кроме того, сирийские войска захватили девять "джихад-мобилей", четыре реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.

Контрнаступление в Идлибе

Два дня назад сирийская армия начала контрнаступление в пригородах Алеппо и Идлибе в ответ на агрессию боевиков. Как рассказал тогда Боренков, в ходе операции мирное население не пострадало.

Руководитель Центра по примирению уточнил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям террористов.