В Туве оценили введение ограничений на пересечение границы с Монголией

КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Ограничения на пересечение границы с Монголией не нанесут особого ущерба экономике и являются необходимой мерой для безопасности населения, считает глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что РФ в связи с риском распространения коронавируса ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией.
"Полагаю, мои земляки понимают, что безопасность - превыше всего. Сводки новостей переполнены сообщениями о распространении коронавируса... Поэтому решение российского правительства об особом контроле за границей с Монголией, вполне логично и закономерно. Такие меры носят профилактический характер. Будем надеяться, что ограничения продлятся недолго и не нанесут ущерба экономическим отношениям между нами. Карантин все-таки это та необходимая мера, принятая для безопасности наших граждан, за которых мы все в ответе", - сказал Кара-оол РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая.
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