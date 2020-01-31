В Туве оценили введение ограничений на пересечение границы с Монголией

"Полагаю, мои земляки понимают, что безопасность - превыше всего. Сводки новостей переполнены сообщениями о распространении коронавируса... Поэтому решение российского правительства об особом контроле за границей с Монголией, вполне логично и закономерно. Такие меры носят профилактический характер. Будем надеяться, что ограничения продлятся недолго и не нанесут ущерба экономическим отношениям между нами. Карантин все-таки это та необходимая мера, принятая для безопасности наших граждан, за которых мы все в ответе", - сказал Кара-оол РИА Новости.