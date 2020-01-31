NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов

"За два с лишним месяца до того, как он (Трамп - ред.) попросил президента Украины провести расследование в отношении своих политических оппонентов, президент Трамп поручил Джону Болтону, тогдашнему советнику по национальной безопасности, помочь в его кампании по оказанию давления с целью получения порочащей информации о демократах от украинских чиновников", - пишет издание.

По данным газеты, Трамп об этом попросил у Болтона в присутствии и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни, своего личного адвоката Руди Джулиани , а также юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне, который в настоящее время возглавляет сторону защиты на процессе по делу импичмента Трампу в сенате.

"Трамп сказал Болтону позвонить Владимиру Зеленскому ... чтобы Зеленский встретился с Джулиани ... для обсуждения расследований (против Джо Байдена - ред.)", - следует из черновика книги бывшего высокопоставленного представителя американской администрации. Болтон, однако, этого так и не сделал.

Джулиани отрицает, что такой разговор имел место. "Это абсолютная ложь", - сказал он New York Times.

Ранее Болтон направил черновик своей книги в Белый дом на традиционную проверку того, содержится ли в ней секретная информация. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Адвокат Болтона это оспаривает.

Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника - Джо Байдена . Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.