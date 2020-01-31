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NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов
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РИА Новости

NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов

21:08 31.01.2020 (обновлено: 21:11 31.01.2020)
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© Sputnik / Asatur YesayantsДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Asatur Yesayants
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп просил бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в мае 2019 года сразу после избрания Владимира Зеленского президентом Украины добыть у Киева порочащую информацию на демократов, говорится в статье газеты New York Times, основанной на черновике книги Болтона.
"За два с лишним месяца до того, как он (Трамп - ред.) попросил президента Украины провести расследование в отношении своих политических оппонентов, президент Трамп поручил Джону Болтону, тогдашнему советнику по национальной безопасности, помочь в его кампании по оказанию давления с целью получения порочащей информации о демократах от украинских чиновников", - пишет издание.
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По данным газеты, Трамп об этом попросил у Болтона в присутствии и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни, своего личного адвоката Руди Джулиани, а также юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне, который в настоящее время возглавляет сторону защиты на процессе по делу импичмента Трампу в сенате.
"Трамп сказал Болтону позвонить Владимиру Зеленскому ... чтобы Зеленский встретился с Джулиани ... для обсуждения расследований (против Джо Байдена - ред.)", - следует из черновика книги бывшего высокопоставленного представителя американской администрации. Болтон, однако, этого так и не сделал.
Джулиани отрицает, что такой разговор имел место. "Это абсолютная ложь", - сказал он New York Times.
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Ранее Болтон направил черновик своей книги в Белый дом на традиционную проверку того, содержится ли в ней секретная информация. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Адвокат Болтона это оспаривает.
Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника - Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.
Демократы требуют вызвать свидетелей на суд в сенат, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса по импичменту, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей. Республиканцы намерены оправдать Трампа. Удастся ли демократам добиться вызова свидетелей, включая Болтона, остается неясным.
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Импичмент Дональда ТрампаРуди ДжулианиДжон БолтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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