В Госдуме назвали возможные сроки появления вакцины от коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вакцина от Вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев после выявления штамма, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

"Бывает десятилетия (уходят на создание вакцины – ред.). В принципе, вакцин от вирусов РНК-группы у нас достаточно, я думаю, что небольшая модификация вакцины позволит ее создать в самые короткие сроки – несколько месяцев", - сказал Петров РИА Новости.

Петров подчеркнул, что вывести вакцину за несколько дней невозможно, так как необходимо проводить доклинические исследования. Что касается выделения штамма, Петров отметил, что в среднем штамм выделяется до 14 дней, уточнив при этом, что сам не является вирусологом, но долгое время занимался противовирусными лекарствами, что дает ему основания говорить на данную тему.

"Если работают (над выделением штамма – ред.), то точно не в Москве", - сообщил Петров. По его словам, есть вирусологический центр, который отвечает за эти вопросы.

Депутат высказал предположение, что заболевшие находятся в инфекционных отделениях специализированных клиник, отделения оборудованы отдельными боксами.

"Они рассчитаны на чрезвычайные ситуации, поэтому тут опасаться нечего", - заверил Петров.

Ранее в России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.