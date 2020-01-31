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Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
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РИА Новости

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

20:45 31.01.2020 (обновлено: 00:01 01.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Так, в ведомстве напомнили, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например при рукопожатии.
Больной может столкнуться с повышенной утомляемостью, тяжестью в грудной клетке, заложенностью носа, кашлем, болью в горле и мышцах. Также коронавирус может вызывать повышенную температуру и озноб.
Чтобы минимизировать риски заражения, медики рекомендуют:
не выезжать в страны — очаги заболевания;
избегать посещения массовых мероприятий;
чаще мыть руки;
использовать медицинские маски;
избегать близкого контакте с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.
В случае возможного заражения следует обратиться к врачу.
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