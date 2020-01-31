Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.

Так, в ведомстве напомнили, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например при рукопожатии.

Больной может столкнуться с повышенной утомляемостью, тяжестью в грудной клетке, заложенностью носа, кашлем, болью в горле и мышцах. Также коронавирус может вызывать повышенную температуру и озноб.

Чтобы минимизировать риски заражения, медики рекомендуют:

— не выезжать в страны — очаги заболевания;

— избегать посещения массовых мероприятий;

— чаще мыть руки;

— использовать медицинские маски;

— избегать близкого контакте с людьми, имеющими вышеперечисленные симптомы.

В случае возможного заражения следует обратиться к врачу.

Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Самая сложная ситуация наблюдается в Китае.

В пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории России нет.

В качестве дополнительных мер по борьбе с заболеванием власти страны решили эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая. Также с 1 февраля Россия закроет авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Пересечение границы с Монголией будет ограничено, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.