Блокадников, которых "поздравили" хлебом, отправят в санатории

"Все с благодарностью отнеслись к этому предложению. Решение принято в знак глубокого уважения к этим людям. Это наш сыновий долг. С санаториями все вопросы согласованы", - сказал РИА Новости Фикс.

В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.