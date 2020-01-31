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Блокадников, которых "поздравили" хлебом, отправят в санатории
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РИА Новости

Блокадников, которых "поздравили" хлебом, отправят в санатории

20:30 31.01.2020
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© Фото : страница в "Facebook" Маи ХужинойПредседатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
© Фото : страница в "Facebook" Маи Хужиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Блокадники из Керчи, оказавшиеся в центре скандала из-за поздравления городских чиновников с вручением "хлеба", получат возможность отдохнуть в крымских санаториях, сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
"Все с благодарностью отнеслись к этому предложению. Решение принято в знак глубокого уважения к этим людям. Это наш сыновий долг. С санаториями все вопросы согласованы", - сказал РИА Новости Фикс.
Глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
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Ефим ФиксКерчьКрымОбщество
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