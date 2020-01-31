Блокадников, которых "поздравили" хлебом, отправят в санатории

"Все с благодарностью отнеслись к этому предложению. Решение принято в знак глубокого уважения к этим людям. Это наш сыновий долг. С санаториями все вопросы согласованы", - сказал РИА Новости Фикс.
Глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.