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Аэропорт в Волгограде продезинфицируют от вирусов
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РИА Новости

Аэропорт в Волгограде продезинфицируют от вирусов

20:28 31.01.2020
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© Фото : предоставлено администрацией Волгоградской областиАэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
Аэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
© Фото : предоставлено администрацией Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Аэропорт Волгограда для профилактики от вирусов обрабатывают дезинфицирующими средствами, его сотрудники, контактирующие с пассажирами, работают в масках и перчатках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
"В Международном аэропорту Волгограда проводятся клининговые мероприятия в помещениях аэровокзального комплекса и в перронных автобусах с использованием дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, была оперативно проведена внеплановая ревизия вентиляционных систем всех помещений", - сообщила РИА Новости Голодова.
По ее словам, сотрудники на стойках регистрации, на перроне, службы безопасности и те, кто работает с багажом, носят маски и перчатки.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, в аэропорту сотрудники ведомства осуществляют дополнительный контроль в пункте пропуска через государственную границу за пассажирами, которые пребывают из неблагополучных регионов, используя специальное оборудование.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВолгоградРоссияОбщество
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