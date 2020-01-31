Аэропорт в Волгограде продезинфицируют от вирусов

ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Аэропорт Волгограда для профилактики от вирусов обрабатывают дезинфицирующими средствами, его сотрудники, контактирующие с пассажирами, работают в масках и перчатках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
"В Международном аэропорту Волгограда проводятся клининговые мероприятия в помещениях аэровокзального комплекса и в перронных автобусах с использованием дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, была оперативно проведена внеплановая ревизия вентиляционных систем всех помещений", - сообщила РИА Новости Голодова.
По ее словам, сотрудники на стойках регистрации, на перроне, службы безопасности и те, кто работает с багажом, носят маски и перчатки.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, в аэропорту сотрудники ведомства осуществляют дополнительный контроль в пункте пропуска через государственную границу за пассажирами, которые пребывают из неблагополучных регионов, используя специальное оборудование.
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