Эксперт оценил требования Польши к России о выплате репараций

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правовых оснований у требований Правовых оснований у требований Польши России о выплате репараций за ущерб во время Второй мировой войны нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

"Разумеется, нет, для этого нет никаких правовых оснований", - заявил эксперт.

На то есть три причины, указал он. Первая - Польша и Советский союз не находились в состоянии войны. "Не может быть никаких контрибуций, репараций и прочего, если не было состояния войны", - заявил Офицеров-Бельский.

Во-вторых, репарации выплачиваются за причиненный ущерб, а определить его не представляется возможным, отметил собеседник агентства.

"Если говорить о, скажем так, репарациях, то они должны предполагать причиненный ущерб. Каким образом они пытаются отделить ущерб, принесенный нацистской Германией и Советским Союзом, который боролся против нацистской Германии?" - заявил эксперт.

Но самый главный пункт - это наличие Потсдамских соглашений и итогов Нюрнбергского суда, которые сейчас уже интегрированы в международное право и даже национальное право некоторых стран.

"Три - самое главное и самое основное. Конечно же, Постдамские соглашения, результаты Нюрнбергского суда - все это легло в основу еще и многочисленных актов международного права... То есть результаты второй мировой войны закреплены по сути дела даже в законодательной плоскости. Каким-либо образом найти правовое несоответствие и попытаться через него предъявить какие-то претензии - это практически невозможно в данном случае", - подчеркнул Офицеров-Бельский.

По оценке эксперта, попытки Польши пересмотреть итоги Второй мировой войны выглядят странно даже с точки зрения интересов самой страны. Ведь в этом случае может встать вопрос о пересмотре современных границ Польши.