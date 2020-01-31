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Эксперт оценил требования Польши к России о выплате репараций
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РИА Новости

Эксперт оценил требования Польши к России о выплате репараций

20:05 31.01.2020 (обновлено: 23:48 31.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правовых оснований у требований Польши к России о выплате репараций за ущерб во время Второй мировой войны нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.
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"Разумеется, нет, для этого нет никаких правовых оснований", - заявил эксперт.
На то есть три причины, указал он. Первая - Польша и Советский союз не находились в состоянии войны. "Не может быть никаких контрибуций, репараций и прочего, если не было состояния войны", - заявил Офицеров-Бельский.
Во-вторых, репарации выплачиваются за причиненный ущерб, а определить его не представляется возможным, отметил собеседник агентства.
"Если говорить о, скажем так, репарациях, то они должны предполагать причиненный ущерб. Каким образом они пытаются отделить ущерб, принесенный нацистской Германией и Советским Союзом, который боролся против нацистской Германии?" - заявил эксперт.
Но самый главный пункт - это наличие Потсдамских соглашений и итогов Нюрнбергского суда, которые сейчас уже интегрированы в международное право и даже национальное право некоторых стран.
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"Три - самое главное и самое основное. Конечно же, Постдамские соглашения, результаты Нюрнбергского суда - все это легло в основу еще и многочисленных актов международного права... То есть результаты второй мировой войны закреплены по сути дела даже в законодательной плоскости. Каким-либо образом найти правовое несоответствие и попытаться через него предъявить какие-то претензии - это практически невозможно в данном случае", - подчеркнул Офицеров-Бельский.
По оценке эксперта, попытки Польши пересмотреть итоги Второй мировой войны выглядят странно даже с точки зрения интересов самой страны. Ведь в этом случае может встать вопрос о пересмотре современных границ Польши.
"Если Польша хочет пересматривать результаты Второй мировой войны, надо тогда поставить и вопрос о польских границах. Пусть она пересматривает тогда и послевоенные границы. Насколько я понимаю, Польша этого делать не хочет. Ни в отношении западной границы, ни в отношении Гданьска", - отметил Офицеров-Бельский.
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Популярные комментарии
Одна проблема, есть показания "подельников", которые вас сдали. Как с этим быть?? После этого все ваши 1-2-3 просто сказочки для внутреннего потребления)
31 января, 20:37
GAGarold Azimov
0001012
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