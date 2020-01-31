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В Пятигорске ребенок погиб при падении с лестницы в гимназии
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РИА Новости

В Пятигорске ребенок погиб при падении с лестницы в гимназии

19:54 31.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как ребенок упал с лестницы в гимназии в Пятигорске и от полученных травм скончался в больнице, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственный отдел по городу Пятигорску возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 января ребенок, спускаясь с третьего этажа в лицее № 15 города Пятигорска, упал на лестничную площадку второго этажа, получив травмы, от которых через три дня скончался в больнице.
"По основной версии, смерть ребенка стала возможной вследствие необеспечения должностными лицами лицея достаточного присмотра за обучающимися. В настоящее время следователь СКР допрашивает очевидцев произошедшего, изучает служебную документацию образовательного учреждения, назначает судебные экспертизы, исследует круг общения, условия жизни и воспитания мальчика", - уточнили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФПятигорскПроисшествия
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