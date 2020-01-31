В Пятигорске ребенок погиб при падении с лестницы в гимназии

ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как ребенок упал с лестницы в гимназии в Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как ребенок упал с лестницы в гимназии в Пятигорске и от полученных травм скончался в больнице, сообщает следственное управление СК по региону.

"Следственный отдел по городу Пятигорску возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 января ребенок, спускаясь с третьего этажа в лицее № 15 города Пятигорска, упал на лестничную площадку второго этажа, получив травмы, от которых через три дня скончался в больнице.