Оставленных в Шереметьево детей отправили домой, где передадут бабушке

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оставленных отцом в Instagram. Оставленных отцом в Шереметьево детей в пятницу отправили домой на Дальний Восток, где передадут бабушке, сообщает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

"Сегодня наших мальчиков проводили домой. Я очень рада, что эта история, за которой наблюдала буквально вся страна, подходит к своему завершению. А для детей – это будет началом нормальной детской жизни: новая школа, садик", - пишет Кузнецова.

Омбудсмен напомнила, что в настоящее время на бабушку оформляется временная опека. По данным уполномоченного, в Хабаровске мальчиков встретит специалист и представители региона и детей отправят в социально-реабилитационный центр, а после - к бабушке.

Ранее представитель администрации города говорил агентству, что детей в сопровождении доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.

Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.