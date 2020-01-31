Оставленных в Шереметьево детей отправили домой, где передадут бабушке

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оставленных отцом в Шереметьево детей в пятницу отправили домой на Дальний Восток, где передадут бабушке, сообщает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в Instagram.
"Сегодня наших мальчиков проводили домой. Я очень рада, что эта история, за которой наблюдала буквально вся страна, подходит к своему завершению. А для детей – это будет началом нормальной детской жизни: новая школа, садик", - пишет Кузнецова.
Омбудсмен напомнила, что в настоящее время на бабушку оформляется временная опека. По данным уполномоченного, в Хабаровске мальчиков встретит специалист и представители региона и детей отправят в социально-реабилитационный центр, а после - к бабушке.
Ранее представитель администрации города говорил агентству, что детей в сопровождении доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание".