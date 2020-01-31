"Уральские авиалинии" приостановят 11 рейсов в Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 февраля приостанавливает 11 рейсов в Китай из-за распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020 авиакомпания "Уральские авиалинии" с 01.02.2020 приостанавливает выполнение следующих рейсов в/из КНР: Екатеринбург - Ордос - Бангкок; Москва - Ордос; Екатеринбург - Харбин; Екатеринбург - Пекин; Владивосток - Харбин; Екатеринбург - Сиань - Пхукет; Казань - Харбин; Красноярск - Харбин; Москва - Харбин; Владивосток - Харбин; Новосибирск - Харбин", - сказали в авиакомпании.
Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания планирует выполнить ряд чартерных рейсов.
"Пассажирам, купившим билеты на рейсы в КНР, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов", - отметили в "Уральских авиалиниях".
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.