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"Уральские авиалинии" приостановят 11 рейсов в Китай
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" приостановят 11 рейсов в Китай

19:46 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 февраля приостанавливает 11 рейсов в Китай из-за распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020 авиакомпания "Уральские авиалинии" с 01.02.2020 приостанавливает выполнение следующих рейсов в/из КНР: Екатеринбург - Ордос - Бангкок; Москва - Ордос; Екатеринбург - Харбин; Екатеринбург - Пекин; Владивосток - Харбин; Екатеринбург - Сиань - Пхукет; Казань - Харбин; Красноярск - Харбин; Москва - Харбин; Владивосток - Харбин; Новосибирск - Харбин", - сказали в авиакомпании.
Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания планирует выполнить ряд чартерных рейсов.
"Пассажирам, купившим билеты на рейсы в КНР, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов", - отметили в "Уральских авиалиниях".
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