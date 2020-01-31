Стало известно, кому принадлежали обнаруженные в Египте саркофаги

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство Египта по делам древностей рассказало, что недавно обнаруженные в провинции Минья саркофаги принадлежали верховным жрецам, сообщает Le Figaro.
© AFP 2019 / Mohamed el-ShahedCаркофаги, обнаруженные на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020
Cаркофаги, обнаруженные на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020
Исследователи установили, что в некоторых из них покоятся останки служителей бога мудрости Тота. Один саркофаг посвящен защитнику фараонов богу Хорусу.
Археологи также обнаружили около десяти тысяч фаянсовых фигурок Ушебти, которые принято было помещать рядом с умершим, 700 амулетов в форме скарабея (некоторые из них из чистого золота), один — в виде кобры с крыльями, а также погребальные сосуды канопы, в которых египтяне хранили органы, извлеченные из тел умерших при мумификации.
© AFP 2019 / Mohamed el-ShahedКоллекция статуй Ушебти на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020
Коллекция статуй Ушебти на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020
Всего 16 захоронений, а в них 20 каменных и деревянных саркофагов, возраст которых составляет почти три тысячи лет, были найдены в 300 километрах к югу от Каира.
Последние несколько лет Египет активно рассказывает о своих археологических находках с целью возобновить туристический поток, который значительно снизился после акций протеста в 2011 году и авиакатастрофы A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
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