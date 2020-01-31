Стало известно, кому принадлежали обнаруженные в Египте саркофаги

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство Египта по делам древностей рассказало, что недавно обнаруженные в провинции Минья саркофаги принадлежали верховным жрецам, . Министерство Египта по делам древностей рассказало, что недавно обнаруженные в провинции Минья саркофаги принадлежали верховным жрецам, сообщает Le Figaro.

© AFP 2019 / Mohamed el-Shahed Cаркофаги, обнаруженные на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020 © AFP 2019 / Mohamed el-Shahed Cаркофаги, обнаруженные на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020

Исследователи установили, что в некоторых из них покоятся останки служителей бога мудрости Тота. Один саркофаг посвящен защитнику фараонов богу Хорусу.

Археологи также обнаружили около десяти тысяч фаянсовых фигурок Ушебти, которые принято было помещать рядом с умершим, 700 амулетов в форме скарабея (некоторые из них из чистого золота), один — в виде кобры с крыльями, а также погребальные сосуды канопы, в которых египтяне хранили органы, извлеченные из тел умерших при мумификации.

© AFP 2019 / Mohamed el-Shahed Коллекция статуй Ушебти на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020 © AFP 2019 / Mohamed el-Shahed Коллекция статуй Ушебти на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020

Всего 16 захоронений, а в них 20 каменных и деревянных саркофагов, возраст которых составляет почти три тысячи лет, были найдены в 300 километрах к югу от Каира.