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Религия и мировоззрение
2020-01-31T22:53+0300
https://ria.ru/20200131/1564126144.html
Митрополит: никакой суд не защищает УПЦ так, как защищает ее Господь
https://cdn22.img.ria.ru/images/156246/24/1562462472_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_844f4a64c9d45f03037753e55d6790ac.jpg
РИА Новости

Митрополит: никакой суд не защищает УПЦ так, как защищает ее Господь

19:43 31.01.2020 (обновлено: 22:53 31.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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О том, в каком положении находится сегодня Украинская православная церковь, а также о перспективах проведения Всеправославного совещания в Иордании в интервью РИА Новости рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря). Беседовал Сергей Стефанов.
- Владыка, появились сообщения, что произошла встреча делегации УПЦ с предстоятелем Албанской церкви. Вам известны подробности, наверняка обсуждалась украинская тема? Какое мнение архиепископа Албанского Анастасия по этому вопросу?
- Предстоятель Албанской церкви достаточно ясно очертил свою позицию в отношении действий Константинопольского патриарха в Украине. И хотя всех подробностей последней встречи я еще не знаю, но уверен, что каких-то существенных изменений в позиции патриарха Анастасия не предвидится. Аргументация предстоятеля Албанской церкви всегда была богословски выверенной и безупречной. Попытки Константинопольского патриархата и его иерархов раскритиковать ее были абсолютно неубедительны.
- А поднимался ли вопрос по поводу совещания предстоятелей в Иордании, которое предложил провести Иерусалимский патриарх с целью сохранения всеправославного единства? Как к этому относится первоиерарх Албанской церкви?
- Этот вопрос очень деликатный, и, безусловно, различные поместные Церкви принимают решение об участии в анонсированной встрече в Иордании исходя из многих факторов.
Безусловно, эта встреча была бы максимально эффективной при участи в ней как можно большего количества представителей поместных Церквей. Если этого не произойдет, то очевидно, что ее результат не будет исчерпывающим.
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- По вашим данным, насколько возможно, что это совещание все-таки состоится? Учитывая, что ряд предстоятелей от встречи уже отказались. Говорилось, что она намечено на февраль – и уже февраль… Есть ли надежда, что совещание произойдет – если не в феврале, то, может быть, позже?
- Уже есть предстоятели, высказавшие свое желание приехать в Иорданию. Это свидетельствует об их позиции развивать диалог в любых, возможных для этого формах, чтобы как можно быстрее прекратить тот кризис, который переживает сегодня Православие. Думаю, нужно спокойно, с упованием на Божественную волю, подождать того, как будет в ближайшем будущем развиваться ситуация в этом отношении.
- Владыка, уменьшилось ли давление на Украинскую православную церковь со стороны раскольнических структур, националистов за последние недели, месяцы?
- Безусловно, ситуация, в которой сегодня осуществляет свою миссию Украинская православная церковь, радикально отличается от того, что мы переживали еще год назад. Обусловлено это тем, что год назад тема борьбы с Украинской православной церковью была включена в предвыборный проект одного из кандидатов в президенты. Сегодня политический накал в Украине немного снизил свой градус. Но все же различные радикальные организации и те радикальные настроения, которые этими организациями посеяны в обществе, дают свои отголоски и сегодня.
Думаю, что это в каком-то смысле крест нашей Церкви, который она должна нести в условиях той социальной и политической турбулентности, в которой оказался украинский народ.
- На сайте ряда епархий УПЦ говорится о том, что решения судов, которые принимаются в пользу приходов канонической Церкви, не исполняются. Или все-таки бывает, что верующим возвращают отобранные храмы или снимают замки с их опечатанных зданий по требованию судов?
- Судебная система очень громоздкая, и решения, которые принимаются судами, очень часто лишь частичны или претерпевают какие-то коррекции в судах высших инстанций. Это все проходит очень долго. А в церковной жизни невозможны остановки, промежутки, выходные дни. Если храм закрыт, и верующие ожидают одного заседания суда и другого, третьего, и промежуток между ними три месяца и больше, то, конечно, это все влияет на то, как развиваются дальше события.
Но мы не теряем надежды, и с точки зрения законодательства Украины в подавляющем большинстве случаев абсолютно все конституционные права на стороне наших верующих. Поэтому такая работа сегодня активно ведётся.
Но все мы понимаем, что главная наша защита и помощь – это Господь, который хранит нашу Церковь несмотря ни на какие обстоятельства и влияния сильных мира сего. И никакой суд не защищает нашу Церковь так, как защищает ее сам Господь. И верующие люди стремятся именно к канонической Церкви, несмотря на то, что их шельмуют, обзывают, вешают ярлыки, а все равно они идут в ту Церковь, которая является единой истинной Церковью.
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- По поводу переименования Украинской православной церкви. Верховный суд Украины в декабре оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Церкви. Можно ли сказать, что тема закрыта, или еще другие инстанции могут вмешаться?
- Думаю, что эта тема, к сожалению, не закрыта, потому что есть масса юридических коллизий в этом вопросе.
Проблема переименования нашей Церкви не в том, что мы боремся за свою идентификацию или название, а в том, что сам процесс, предусмотренный этим законом, направлен не на переименование, а на ликвидацию Украинской православной церкви.
Во-первых, если бы мы исполнили этот закон, то мы бы попали под целый ряд других законодательных актов, которые бы существенно ущемляли в правах верующих нашей Церкви. А если бы мы не исполнили этот закон, то мы бы автоматически заблокировали возможность для религиозных организаций как юридических лиц осуществлять свою деятельность в правовом поле Украинского государства. И поэтому здесь вопрос не о названии – вопрос о бытии нашей Церкви. Этот вопрос для нас принципиальный, и безусловно, что в нем мы будем стараться дойти до окончательного решения, того, чтобы конституционные и гражданские, и моральные права наших прихожан не были ущемлены таким безобразным способом.
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- Но вы надеетесь, что будет положительный исход в итоге?
- Мы надеемся на Бога. А на мирские какие-то структуры мы надеемся очень мало. Этому научил нас жизненный опыт последних лет, и думаем, что Господь нас хранил все предыдущие годы, и он не даст и в будущем каких-то сложностей, которые были бы выше нашей меры.
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Религия и мировоззрениеИорданияУкраинарелигия
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