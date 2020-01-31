Митрополит: никакой суд не защищает УПЦ так, как защищает ее Господь

О том, в каком положении находится сегодня Украинская православная церковь, а также о перспективах проведения Всеправославного совещания в Иордании в интервью РИА Новости рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря). Беседовал Сергей Стефанов.

- Владыка, появились сообщения, что произошла встреча делегации УПЦ с предстоятелем Албанской церкви. Вам известны подробности, наверняка обсуждалась украинская тема? Какое мнение архиепископа Албанского Анастасия по этому вопросу?

- Предстоятель Албанской церкви достаточно ясно очертил свою позицию в отношении действий Константинопольского патриарха в Украине. И хотя всех подробностей последней встречи я еще не знаю, но уверен, что каких-то существенных изменений в позиции патриарха Анастасия не предвидится. Аргументация предстоятеля Албанской церкви всегда была богословски выверенной и безупречной. Попытки Константинопольского патриархата и его иерархов раскритиковать ее были абсолютно неубедительны.

- А поднимался ли вопрос по поводу совещания предстоятелей в Иордании, которое предложил провести Иерусалимский патриарх с целью сохранения всеправославного единства? Как к этому относится первоиерарх Албанской церкви?

- Этот вопрос очень деликатный, и, безусловно, различные поместные Церкви принимают решение об участии в анонсированной встрече в Иордании исходя из многих факторов.

Безусловно, эта встреча была бы максимально эффективной при участи в ней как можно большего количества представителей поместных Церквей. Если этого не произойдет, то очевидно, что ее результат не будет исчерпывающим.

- По вашим данным, насколько возможно, что это совещание все-таки состоится? Учитывая, что ряд предстоятелей от встречи уже отказались. Говорилось, что она намечено на февраль – и уже февраль… Есть ли надежда, что совещание произойдет – если не в феврале, то, может быть, позже?

- Уже есть предстоятели, высказавшие свое желание приехать в Иорданию. Это свидетельствует об их позиции развивать диалог в любых, возможных для этого формах, чтобы как можно быстрее прекратить тот кризис, который переживает сегодня Православие. Думаю, нужно спокойно, с упованием на Божественную волю, подождать того, как будет в ближайшем будущем развиваться ситуация в этом отношении.

- Владыка, уменьшилось ли давление на Украинскую православную церковь со стороны раскольнических структур, националистов за последние недели, месяцы?

- Безусловно, ситуация, в которой сегодня осуществляет свою миссию Украинская православная церковь, радикально отличается от того, что мы переживали еще год назад. Обусловлено это тем, что год назад тема борьбы с Украинской православной церковью была включена в предвыборный проект одного из кандидатов в президенты. Сегодня политический накал в Украине немного снизил свой градус. Но все же различные радикальные организации и те радикальные настроения, которые этими организациями посеяны в обществе, дают свои отголоски и сегодня.

Думаю, что это в каком-то смысле крест нашей Церкви, который она должна нести в условиях той социальной и политической турбулентности, в которой оказался украинский народ.

- На сайте ряда епархий УПЦ говорится о том, что решения судов, которые принимаются в пользу приходов канонической Церкви, не исполняются. Или все-таки бывает, что верующим возвращают отобранные храмы или снимают замки с их опечатанных зданий по требованию судов?

- Судебная система очень громоздкая, и решения, которые принимаются судами, очень часто лишь частичны или претерпевают какие-то коррекции в судах высших инстанций. Это все проходит очень долго. А в церковной жизни невозможны остановки, промежутки, выходные дни. Если храм закрыт, и верующие ожидают одного заседания суда и другого, третьего, и промежуток между ними три месяца и больше, то, конечно, это все влияет на то, как развиваются дальше события.

Но мы не теряем надежды, и с точки зрения законодательства Украины в подавляющем большинстве случаев абсолютно все конституционные права на стороне наших верующих. Поэтому такая работа сегодня активно ведётся.

Но все мы понимаем, что главная наша защита и помощь – это Господь, который хранит нашу Церковь несмотря ни на какие обстоятельства и влияния сильных мира сего. И никакой суд не защищает нашу Церковь так, как защищает ее сам Господь. И верующие люди стремятся именно к канонической Церкви, несмотря на то, что их шельмуют, обзывают, вешают ярлыки, а все равно они идут в ту Церковь, которая является единой истинной Церковью.

- По поводу переименования Украинской православной церкви. Верховный суд Украины в декабре оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Церкви. Можно ли сказать, что тема закрыта, или еще другие инстанции могут вмешаться?

- Думаю, что эта тема, к сожалению, не закрыта, потому что есть масса юридических коллизий в этом вопросе.

Проблема переименования нашей Церкви не в том, что мы боремся за свою идентификацию или название, а в том, что сам процесс, предусмотренный этим законом, направлен не на переименование, а на ликвидацию Украинской православной церкви.

Во-первых, если бы мы исполнили этот закон, то мы бы попали под целый ряд других законодательных актов, которые бы существенно ущемляли в правах верующих нашей Церкви. А если бы мы не исполнили этот закон, то мы бы автоматически заблокировали возможность для религиозных организаций как юридических лиц осуществлять свою деятельность в правовом поле Украинского государства. И поэтому здесь вопрос не о названии – вопрос о бытии нашей Церкви. Этот вопрос для нас принципиальный, и безусловно, что в нем мы будем стараться дойти до окончательного решения, того, чтобы конституционные и гражданские, и моральные права наших прихожан не были ущемлены таким безобразным способом.

- Но вы надеетесь, что будет положительный исход в итоге?