Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T19:38+0300
https://ria.ru/20200131/1564126033.html
Сотрудника аппарата МВД обвинили в получении крупной взятки
https://cdn24.img.ria.ru/images/153130/48/1531304895_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0957139390e1ac9579f5a2921f414014.jpg
РИА Новости

Сотрудника аппарата МВД обвинили в получении крупной взятки

19:38 31.01.2020
1472
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника центрального аппарата МВД РФ по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч долларов, он задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Согласно данным СК, сотрудник правоохранительных органов получил через своего знакомого взятку размером более 300 тысяч долларов США. Взятка предназначалась для того, чтобы некий житель столицы избежал уголовной ответственности.
"Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".
Наручники
28 января, 07:56
Экс-сотрудник саратовского главка МВД получил два года за взятку
3923010
Обсудить 1
Следственный комитет РФМВД РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии
Молоток судьи
В Москве суд арестовал замначальника управления ГУУР МВД Кузина
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Эксперт оценил требования Польши к России о выплате репараций
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме раскритиковали заявления польских политиков о России
Автомобиль скорой помощи
В Воронеже госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пятигорске ребенок погиб при падении с лестницы в гимназии
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Посол в Британии рассказал о судьбе санкций против России после Brexit
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
На Украине хотят запретить деятельность партии "Слуга народа"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Cаркофаг, обнаруженный на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020
Стало известно, кому принадлежали обнаруженные в Египте саркофаги
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Лента новостейМолния