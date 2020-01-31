Сотрудника аппарата МВД обвинили в получении крупной взятки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника центрального аппарата МВД РФ по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч долларов, он задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Согласно данным СК, сотрудник правоохранительных органов получил через своего знакомого взятку размером более 300 тысяч долларов США. Взятка предназначалась для того, чтобы некий житель столицы избежал уголовной ответственности.
"Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".
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