Сотрудника аппарата МВД обвинили в получении крупной взятки

Согласно данным СК, сотрудник правоохранительных органов получил через своего знакомого взятку размером более 300 тысяч долларов США. Взятка предназначалась для того, чтобы некий житель столицы избежал уголовной ответственности.

Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".