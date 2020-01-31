Посол в Британии рассказал о судьбе санкций против России после Brexit

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания после выхода из Евросоюза сохранит антироссийские санкции, возможно и их усиление, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин

"Конечно же, они, безусловно, сохранятся после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом уже объявлено и на этот счет есть соответствующий парламентский закон. Сначала будут введены санкции по "акту Магнитского" и также будут все те списки, стоп-листы и так далее, которые сделаны по линии Евросоюза. Мы в этом не сомневаемся. Возможно, Великобритания пойдет несколько жестче даже, чем это делает Евросоюз. Но крупных новаций каких-то неожиданных в санкционной политике не ожидаем", - сказал Келин в эфире телеканала " Россия 24 ".

Великобритания покинет ЕС в 23.00 в пятницу (02.00 мск субботы). За час до этого основные телеканалы покажут записанное заранее обращение премьера Бориса Джонсона к нации. Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом, по сути, ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу весной 2018 года. Одним из авторов данного закона был нынешний премьер Борис Джонсон, занимавший тогда пост министра иностранных дел.