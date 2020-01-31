В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии

ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Действия и заявления американских высокопоставленных лиц в сложное для Китая время крайне недоброжелательны и несвоевременны, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Действия и заявления американских высокопоставленных лиц в сложное для Китая время крайне недоброжелательны и несвоевременны, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени". Министр торговли США Уилбур Росс в свою очередь заявил, что вспышка коронавируса в Китае приведет к уходу американских компаний из КНР, что поможет вернуть рабочие места в Северную Америку. Кроме того, Центр по контролю и распространению заболеваний США рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Китай без крайней необходимости из-за опасности распространения нового вируса, подняв уровень опасности до наивысшего.

"Друг познается в беде. Очень многие страны разными способами выразили готовность оказать помощь и поддержку Китаю в борьбе с эпидемией. В сравнении с другими, действия и заявления США являются не соответствующими действительности и еще более несвоевременными. ВОЗ не рекомендовал вводить ограничения на передвижения людей, но США поступили наоборот, они задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок", - говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что китайский народ сейчас всеми силами борется с эпидемией, правительство Китая, придерживаясь открытой, прозрачной, ответственной позиции предоставляет информацию международному сообществу, делится данными.

"Трудности закаляют. Китайский народ способен на великие свершения. Мы полностью уверены в том, что под руководством Коммунистической партии, благодаря преимуществам социализма с китайской спецификой и при огромной поддержке международного сообщества великий китайский народ обязательно сможет победить в этой борьбе с эпидемией и преодолеть сложности и невзгоды", - подчеркнула Хуа Чуньин.