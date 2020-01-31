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В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии
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РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии

19:26 31.01.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Действия и заявления американских высокопоставленных лиц в сложное для Китая время крайне недоброжелательны и несвоевременны, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени". Министр торговли США Уилбур Росс в свою очередь заявил, что вспышка коронавируса в Китае приведет к уходу американских компаний из КНР, что поможет вернуть рабочие места в Северную Америку. Кроме того, Центр по контролю и распространению заболеваний США рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Китай без крайней необходимости из-за опасности распространения нового вируса, подняв уровень опасности до наивысшего.
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"Друг познается в беде. Очень многие страны разными способами выразили готовность оказать помощь и поддержку Китаю в борьбе с эпидемией. В сравнении с другими, действия и заявления США являются не соответствующими действительности и еще более несвоевременными. ВОЗ не рекомендовал вводить ограничения на передвижения людей, но США поступили наоборот, они задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок", - говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что китайский народ сейчас всеми силами борется с эпидемией, правительство Китая, придерживаясь открытой, прозрачной, ответственной позиции предоставляет информацию международному сообществу, делится данными.
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"Трудности закаляют. Китайский народ способен на великие свершения. Мы полностью уверены в том, что под руководством Коммунистической партии, благодаря преимуществам социализма с китайской спецификой и при огромной поддержке международного сообщества великий китайский народ обязательно сможет победить в этой борьбе с эпидемией и преодолеть сложности и невзгоды", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Майк ПомпеоХуа ЧуньинМИД КНРКоммунистическая партия КитаяСШАВ мире
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