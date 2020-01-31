В Воронеже госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали в Врачи госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус супружескую пару, прибывшую из Китая с симптомами ОРВИ, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела санитарного-эпидемиологического благополучия населения департамента здравоохранения региона Ольга Дудникова.

Ранее в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Коронавирус у них не подтвердился. Данные исследований федеральных лабораторий показали, что у заболевшей 55-летней женщины грипп, у мужчины - риновирус.

"Сегодня в наши медицинские организации обратились два жителя Воронежской области, которые проживают в Китае, работают там, после отдыха вернулись домой. Мы рады, что жители проявляют сознательность, обращаются сами... с признаками вирусной инфекции - кашель, насморк, повышение температуры - чтобы мы могли выявить коронавирус", - сказала Дудникова.

Она добавила, что пациенты госпитализированы в инфекционные боксы областной детской клинической больницы №2, у них взяли анализы на респираторные вирусные инфекции, на грипп, на коронавирус. Больные будут находиться в боксах до получения результатов анализов.

По данным облправительства, заболевшие - семейная пара.