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В Воронеже госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
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РИА Новости

В Воронеже госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

19:25 31.01.2020 (обновлено: 19:27 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус супружескую пару, прибывшую из Китая с симптомами ОРВИ, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела санитарного-эпидемиологического благополучия населения департамента здравоохранения региона Ольга Дудникова.
Ранее в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Коронавирус у них не подтвердился. Данные исследований федеральных лабораторий показали, что у заболевшей 55-летней женщины грипп, у мужчины - риновирус.
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"Сегодня в наши медицинские организации обратились два жителя Воронежской области, которые проживают в Китае, работают там, после отдыха вернулись домой. Мы рады, что жители проявляют сознательность, обращаются сами... с признаками вирусной инфекции - кашель, насморк, повышение температуры - чтобы мы могли выявить коронавирус", - сказала Дудникова.
Она добавила, что пациенты госпитализированы в инфекционные боксы областной детской клинической больницы №2, у них взяли анализы на респираторные вирусные инфекции, на грипп, на коронавирус. Больные будут находиться в боксах до получения результатов анализов.
По данным облправительства, заболевшие - семейная пара.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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