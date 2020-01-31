В аэропорту Махачкалы провели дезинфекцию из-за коронавируса

ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Уборку с применением дезинфицирующих средств провели в аэропорту Уборку с применением дезинфицирующих средств провели в аэропорту Махачкалы в связи с распространением в мире коронавируса , сообщает правительство Дагестана.

"Проведены клининговые мероприятия в помещениях аэровокзала с применением дезинфицирующих средств, установлены специальные установки для обеззараживания воздуха, проведена ревизия вентиляционной системы, уборка автобусов для перевозки пассажиров проводится с применением дезинфицирующих средств, обеспечена готовность персонала медицинского пункта к отбору материала от лиц с симптомами респираторных инфекций, прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Глава правительства региона Артем Здунов отметил, что в регионе все еще не закончен ремонт помещения для временной изоляции больных. "Обратите внимание, какими темпами распространяется вирус по миру. Изолятор должен функционировать. Да, нет у нас прямого рейса на Китай, но это ничего не меняет. Одного инфицированного достаточно, чтобы заразить 14 человек... Я прошу аттестовать помещение под изолятор в аэропорту. Кроме того, важно усилить работу миграционной службы", - сказал Здунов, слова которого приводятся в сообщении.

Власти сообщают, что медицинские организации готовы к приему больных гриппом и ОРВИ, в том числе новым коронавирусом, они обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, дезсредствами, лекарственными препаратами, развернуты дополнительные специализированные койки. Кроме того, проводятся необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе и прививочная компания.