Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T19:24+0300
https://ria.ru/20200131/1564125338.html
В аэропорту Махачкалы провели дезинфекцию из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/16187/56/161875665_0:50:3544:2043_1036x0_80_0_0_82ff798f971c4f0c8d0bdebab330ae89.jpg
РИА Новости

В аэропорту Махачкалы провели дезинфекцию из-за коронавируса

19:24 31.01.2020
1238
© РИА Новости / Сергей Расулов / Перейти в фотобанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
© РИА Новости / Сергей Расулов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Уборку с применением дезинфицирующих средств провели в аэропорту Махачкалы в связи с распространением в мире коронавируса, сообщает правительство Дагестана.
"Проведены клининговые мероприятия в помещениях аэровокзала с применением дезинфицирующих средств, установлены специальные установки для обеззараживания воздуха, проведена ревизия вентиляционной системы, уборка автобусов для перевозки пассажиров проводится с применением дезинфицирующих средств, обеспечена готовность персонала медицинского пункта к отбору материала от лиц с симптомами респираторных инфекций, прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:18
Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом
Глава правительства региона Артем Здунов отметил, что в регионе все еще не закончен ремонт помещения для временной изоляции больных. "Обратите внимание, какими темпами распространяется вирус по миру. Изолятор должен функционировать. Да, нет у нас прямого рейса на Китай, но это ничего не меняет. Одного инфицированного достаточно, чтобы заразить 14 человек... Я прошу аттестовать помещение под изолятор в аэропорту. Кроме того, важно усилить работу миграционной службы", - сказал Здунов, слова которого приводятся в сообщении.
Власти сообщают, что медицинские организации готовы к приему больных гриппом и ОРВИ, в том числе новым коронавирусом, они обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, дезсредствами, лекарственными препаратами, развернуты дополнительные специализированные койки. Кроме того, проводятся необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе и прививочная компания.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
500001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАртем ЗдуновкоронавирусыДагестанМахачкалаОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Воронеже госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
В Казани семерых пассажиров из Китая госпитализировали с ОРВИ
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Саратовской области разработали план на случай коронавируса
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Посол в Британии рассказал о судьбе санкций против России после Brexit
Автомобиль скорой помощи у аэропорта Шереметьево
Шереметьево увеличил количество медработников в терминалах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Лента новостейМолния