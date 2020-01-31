Шереметьево увеличил количество медработников в терминалах

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне распространения коронавируса увеличил количество медработников в терминалах, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замгендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов аэропорта Дмитрий Кайгородов.
"Шереметьево" в пятницу сообщил, что в рамках профилактики распространения коронавируса перевел все рейсы в Китай и из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.
"Сейчас в каждом терминале в пассажирском здравпункте работают два работника в смену. Итого на пять терминалов это десять медработников. Но мы усилили. То есть десять было в смену плюс еще десять усиление. Итого двадцать человек в смену", - сказал Кайгородов.
Он добавил, что защита персонала осуществляется в соответствии с операционным планом с использованием противочумных костюмов. "Они имеются в каждом терминале и, в частности, в терминале F, в пассажирском здравпункте", - отметил замгендиректора аэропорта.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели вне Китая почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.