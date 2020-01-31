Шереметьево увеличил количество медработников в терминалах

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московский аэропорт Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне распространения коронавируса увеличил количество медработников в терминалах, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замгендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов аэропорта Дмитрий Кайгородов.

"Шереметьево" в пятницу сообщил, что в рамках профилактики распространения коронавируса перевел все рейсы в Китай и из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.

"Сейчас в каждом терминале в пассажирском здравпункте работают два работника в смену. Итого на пять терминалов это десять медработников. Но мы усилили. То есть десять было в смену плюс еще десять усиление. Итого двадцать человек в смену", - сказал Кайгородов.

Он добавил, что защита персонала осуществляется в соответствии с операционным планом с использованием противочумных костюмов. "Они имеются в каждом терминале и, в частности, в терминале F, в пассажирском здравпункте", - отметил замгендиректора аэропорта.