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Шереметьево увеличил количество медработников в терминалах
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РИА Новости

Шереметьево увеличил количество медработников в терминалах

19:20 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у аэропорта Шереметьево
Автомобиль скорой помощи у аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне распространения коронавируса увеличил количество медработников в терминалах, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замгендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов аэропорта Дмитрий Кайгородов.
"Шереметьево" в пятницу сообщил, что в рамках профилактики распространения коронавируса перевел все рейсы в Китай и из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.
"Сейчас в каждом терминале в пассажирском здравпункте работают два работника в смену. Итого на пять терминалов это десять медработников. Но мы усилили. То есть десять было в смену плюс еще десять усиление. Итого двадцать человек в смену", - сказал Кайгородов.
Он добавил, что защита персонала осуществляется в соответствии с операционным планом с использованием противочумных костюмов. "Они имеются в каждом терминале и, в частности, в терминале F, в пассажирском здравпункте", - отметил замгендиректора аэропорта.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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