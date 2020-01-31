В Саратовской области разработали план на случай коронавируса

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комплексный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области разработан и направлен на утверждение в региональное правительство, хотя пока в области не зарегистрировано случаев этого заболевания, сообщили РИА Новости в пятницу в областном управлении Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщили, что в январе в Саратове и соседнем городе Энгельсе за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились гражданка КНР, которая обучается в саратовском вузе, и двое россиян, вернувшихся в регион после туристической поездки по странам Юго-Восточной Азии, включая Китай. Всех их обследовали и коронавирус не выявили.
"Разработан комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Саратовской области, который направлен на утверждение в правительство Саратовской области", - говорится в ответе областного управления Роспотребнадзора за подписью руководителя Ольги Кожановой на запрос агентства.
Уточняется, что документ разработали управление Роспотребнадзора во взаимодействии с министерством здравоохранения области и другими заинтересованными ведомствами.
Управление Роспотребнадзора продолжает выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий из-за распространения нового коронавируса в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ. "Данное постановление направлено управлением губернатору Саратовской области", - отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор призывает жителей Саратовской области воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, а возвращающимся из КНР рекомендует при появлении в течение 14 дней признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью и информировать врачей о пребывании в Китае.
"Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Саратовской области", - подчеркнули в управлении.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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