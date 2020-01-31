В Саратовской области разработали план на случай коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комплексный план по предупреждению завоза и распространения новой Комплексный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области разработан и направлен на утверждение в региональное правительство, хотя пока в области не зарегистрировано случаев этого заболевания, сообщили РИА Новости в пятницу в областном управлении Роспотребнадзора

Ранее в ведомстве сообщили, что в январе в Саратове и соседнем городе Энгельсе за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились гражданка КНР, которая обучается в саратовском вузе, и двое россиян, вернувшихся в регион после туристической поездки по странам Юго-Восточной Азии, включая Китай. Всех их обследовали и коронавирус не выявили.

"Разработан комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Саратовской области, который направлен на утверждение в правительство Саратовской области", - говорится в ответе областного управления Роспотребнадзора за подписью руководителя Ольги Кожановой на запрос агентства.

Уточняется, что документ разработали управление Роспотребнадзора во взаимодействии с министерством здравоохранения области и другими заинтересованными ведомствами.

Управление Роспотребнадзора продолжает выполнять комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий из-за распространения нового коронавируса в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ. "Данное постановление направлено управлением губернатору Саратовской области", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор призывает жителей Саратовской области воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, а возвращающимся из КНР рекомендует при появлении в течение 14 дней признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью и информировать врачей о пребывании в Китае.

"Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Саратовской области", - подчеркнули в управлении.