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В Госдуме раскритиковали заявления польских политиков о России
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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали заявления польских политиков о России

19:13 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Абсурд в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet сказал о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей. Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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"Есть вещи, которые комментировать и сложно, и легко одновременно, потому что характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, и становится очевидным еще и еще раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, являются дискуссией о прошлом, а на самом деле имеют прямой выход на сегодняшний день или даже на завтрашний день", - сказал РИА Новости Новиков.
Депутат подчеркнул, что деятельность польских политиков, связанная с попытками агрессивного пересмотра исторических фактов, обнаруживает скрытые смыслы этой политики, которая имеет своей целью не только подкрепить аргументацией сегодняшнюю антироссийскую позицию, но и извлечь вполне определенные материальные выгоды. Такими выгодами, по мнению Новикова, является звучавшее в последнее время требование о выплатах со стороны России в адрес Польши за якобы нанесенный ущерб.
"Если мы посмотрим, какое количество советских солдат погибло при освобождении Польши от фашистских захватчиков, станет ясно, насколько циничными являются такие заявления и кто на самом деле и от кого выплат имеет права требовать, но не делает этого, исходя из уважения к элементарным фактам прошлого и памяти всех героев, кто независимо от национальности обеспечивал победу над германским фашизмом", - заключил Новиков.
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