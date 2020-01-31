В Госдуме раскритиковали заявления польских политиков о России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Абсурд в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Абсурд в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet сказал о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей. Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Есть вещи, которые комментировать и сложно, и легко одновременно, потому что характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, и становится очевидным еще и еще раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, являются дискуссией о прошлом, а на самом деле имеют прямой выход на сегодняшний день или даже на завтрашний день", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат подчеркнул, что деятельность польских политиков, связанная с попытками агрессивного пересмотра исторических фактов, обнаруживает скрытые смыслы этой политики, которая имеет своей целью не только подкрепить аргументацией сегодняшнюю антироссийскую позицию, но и извлечь вполне определенные материальные выгоды. Такими выгодами, по мнению Новикова, является звучавшее в последнее время требование о выплатах со стороны России в адрес Польши за якобы нанесенный ущерб.