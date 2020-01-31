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В Москве суд арестовал замначальника управления ГУУР МВД Кузина
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РИА Новости

В Москве суд арестовал замначальника управления ГУУР МВД Кузина

19:11 31.01.2020 (обновлено: 19:12 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал замначальника управления ГУУР МВД РФ Евгения Кузина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил - ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Там уточнили, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)
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Кузин - заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУУР МВД России. Одновременно суд арестовал Игоря Фролова - в прошлом сотрудника ФСБ, а теперь пенсионера. Ему вменяется посредничество во взяточничестве, уточнили в суде. Срок ареста установлен до 29 марта.
Кузину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа. Фабула уголовного дела пока неизвестна, но, судя по формулировке статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей.
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Пресненский суд г. МосквыМВД РФФСБ РФРоссияОбщество
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