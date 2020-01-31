У вернувшегося в Саратов из Китая туриста не нашли коронавирус

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты исключили Специалисты исключили коронавирусную инфекцию у госпитализированного жителя Саратовской области, ранее побывавшего в КНР, сообщили РИА Новости в пятницу в областном управлении Роспотребнадзора

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили, что в январе в Саратове за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилась девушка, прибывшая из КНР, но обследование на коронавирус дало отрицательный результат. Источник в экстренных службах РИА Новости сообщил, что пациентка является гражданкой КНР, которая учится в Саратове . Позднее, по данным Роспотребнадзора, у пациента больницы в городе Энгельс, прибывшего с признаками ОРВИ из Китая, при обследовании также не выявили коронавирус.

"В январе 2020 года было организовано обследование трех больных с симптомами ОРВИ, прибывших из КНР и обратившихся в январе за медицинской помощью в городах Саратове и Энгельсе. Наличие РНК коронавируса 2019-nCoV у обследованных лиц не установлено. У двоих человек установлен диагноз ОРВИ, у одного человека подтверждено наличие РНК вируса гриппа В", - говорится в ответе областного управления Роспотребнадзора за подписью руководителя Ольги Кожановой на запрос агентства.

По данным ведомства, среди троих обследованных одна гражданка КНР, которая обучается в саратовском вузе, и двое россиян, выезжавших в зарубежную поездку с туристическими целями и посетивших ряд стран Юго-Восточного региона, в том числе Китай.