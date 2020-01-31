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У вернувшегося в Саратов из Китая туриста не нашли коронавирус
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РИА Новости

У вернувшегося в Саратов из Китая туриста не нашли коронавирус

19:03 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты исключили коронавирусную инфекцию у госпитализированного жителя Саратовской области, ранее побывавшего в КНР, сообщили РИА Новости в пятницу в областном управлении Роспотребнадзора.
Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили, что в январе в Саратове за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилась девушка, прибывшая из КНР, но обследование на коронавирус дало отрицательный результат. Источник в экстренных службах РИА Новости сообщил, что пациентка является гражданкой КНР, которая учится в Саратове. Позднее, по данным Роспотребнадзора, у пациента больницы в городе Энгельс, прибывшего с признаками ОРВИ из Китая, при обследовании также не выявили коронавирус.
"В январе 2020 года было организовано обследование трех больных с симптомами ОРВИ, прибывших из КНР и обратившихся в январе за медицинской помощью в городах Саратове и Энгельсе. Наличие РНК коронавируса 2019-nCoV у обследованных лиц не установлено. У двоих человек установлен диагноз ОРВИ, у одного человека подтверждено наличие РНК вируса гриппа В", - говорится в ответе областного управления Роспотребнадзора за подписью руководителя Ольги Кожановой на запрос агентства.
По данным ведомства, среди троих обследованных одна гражданка КНР, которая обучается в саратовском вузе, и двое россиян, выезжавших в зарубежную поездку с туристическими целями и посетивших ряд стран Юго-Восточного региона, в том числе Китай.
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Вчера, 18:26
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорСаратовская областьПроисшествия
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