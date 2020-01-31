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В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом
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РИА Новости

В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом

18:59 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ЧИТА, 31 янв - РИА Новости. Житель Китая, у которого в Забайкальском крае обнаружили новый коронавирус, болен в легкой форме, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Ранее вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова назвала Забайкалье и Томскую область двумя регионами России, где впервые зарегистрированы заболевшие коронавирусом из Китая.
"Данный гражданин КНР был госпитализирован сразу после пересечения границы РФ и КНР... Заболевание протекает в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет", - говорится в сообщении.
Заболевание подтвердили лабораторные исследования в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Кроме самого пациента, врачи госпитализировали всех лиц, с которыми он близко контактировал.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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