В Омске не подтвердили данные о пациентах с подозрением на коронавирус

Минздрав Омской области 30 января сообщил, что в больницу госпитализирован один пациент с подозрением на коронавирус, пол и возраст омича не уточнялся. У пациента взяли анализы, результаты которых до сегодняшнего дня неизвестны. Как уточнили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, анализы были направлены в несколько лабораторий для определения реакции на коронавирус и выявления точного диагноза. Главврач омской инфекционной больницы Евгений Матвеев в пятницу, 31 января, сообщил изданию NGS55, что в больнице находится уже несколько пациентов с подозрением на коронавирус, но подтверждения о наличии инфекции у них на данный момент нет.