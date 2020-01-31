Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T18:48+0300
https://ria.ru/20200131/1564123854.html
МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/65/1561946572_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_d65457d5e38a0d8bc1e2e8af68bb1c5e.jpg
РИА Новости

МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян

18:40 31.01.2020 (обновлено: 18:48 31.01.2020)
708
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва по дипканалам уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй, сообщает МИД РФ.
"По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу объявила о решении правительства России в связи с распространением коронавируса закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
501002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМИД РФКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом
Автомобиль скорой помощи
В Воронеже госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса
Девушка в подземном пассажирском туннеле международного аэропорта Шереметьево
Шереметьево перевел все рейсы из и в Китай в отдельный терминал
Знак Петербургского метрополитена
МЧС опровергло сообщения о взрыве в Петербурге
Пациент в больнице
В Чехии 12 человек умерли от гриппа
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Пассажирка в защитной маске в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево не подтвердили подозрения на коронавирус у пассажира
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Россиян начнут вывозить из Китая через Приморье 1 февраля
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин приехал в Нур-Султан на переговоры с руководством Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Лента новостейМолния