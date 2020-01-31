Шереметьево перевел все рейсы из и в Китай в отдельный терминал

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московский аэропорт Московский аэропорт "Шереметьево" в рамках профилактики распространения коронавируса перевел все рейсы в и из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт "Шереметьево" перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17.00 мск 31 января 2020 года, по направлениям в Китай из терминалов D и E в терминал F. В общей сложности в терминале F будет обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям, включая рейсы авиакомпаний, ранее обслуживаемых в терминале: "Аэрофлот", Air China, China Eastern Airlines и "Икар", - сказала Захаренкова.

"В свою очередь, все международные рейсы, за исключением рейсов по направлениям в КНР, переведены из терминала F в терминалы D, E и С. В общей сложности из терминала F в другие терминалы переведено 75 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", Nordwind Airlines, Royal Flight, Belavia, "Икар", Bulgaria Air, Czech Airlines", - добавила она.

По словам Захаренковой, все терминалы "Шереметьево" оснащены тепловизорами, налажен механизм госпитализации при необходимости пациентов в инфекционные больницы, медпункты терминалов оснащены средствами индивидуальной защиты (противочумные костюмы, медицинские маски, перчатки и прочее). Организована трансляция звуковых объявлений о мерах профилактики коронавирусной инфекции в терминалах аэропорта, а также о порядке обследования на новый коронавирус в здании аэропорта.

Во всех терминальных комплексах оснащены всем необходимым и подготовлены к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными. Обучен персонал и подготовлены к работе специальные помещения для отбора биоматериалов. Выделены дополнительные помещения и организованы рабочие места для усиления персонала Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф в непосредственной близости к терминалу F. Заключен договор на проведение дезинфекции с ГУП "Московский городской центр дезинфекции". Проводятся клининговые мероприятия в помещениях аэровокзала с применением дезинфицирующих средств.