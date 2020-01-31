Мосгорсуд оставил в силе приговор трем нападавшим на росгвардейца

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным приговор трем участникам несанкционированной акции 27 июля, осужденным за нападение на сотрудника Росгвардии , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале декабря Мещанский суд Москвы приговорил Егора Лесных к наказанию в виде лишения свободы на три года, Максима Мартинцова - на 2,5 года, а Александру Мыльникову назначил условный срок. Каждый из них утверждает, что оказался на митинге случайно. Мартинцов сообщил, что поехал покупать подарки родным, Мыльников собирался зайти в книжный магазин на Тверской, а Лесных просто гулял.

Свой приговор оспаривали Лесных и Мартинцов.

"Приговор оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита просила отложить заседание, чтобы успеть ознакомиться с документами, однако суд отклонил ходатайство. После перерыва Егор Лесных просил разрешить ему жениться на своей девушке, суд удовлетворил ходатайство, после заседания будет назначена дата свадьбы.

Сторона защиты заявила отвод судье, но ходатайство было отклонено. Защита также приобщила заключение эксперта-психолога, согласно которому люди на видеозаписях с места происшествия ведут себя адекватно поведению сотрудников Росгвардии. Защита также приобщила к материалами дела скриншот со страницы в Twitter мэра Москвы Сергея Собянина от 27 июля. В нем речь идет о том, что в Москве готовятся серьезные провокации.

По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.

Как сообщали в СК РФ , в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур "почувствовали боль". Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".