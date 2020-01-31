В Шереметьево не подтвердили подозрения на коронавирус у пассажира

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажиру в Шереметьево, у которого были симптомы инфекционного заболевания, после осмотра был поставлен диагноз, неопасный для окружающих, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Поступила информация о наличии пассажира с признаками инфекционного заболевания на борту воздушного судна, следующего рейсом "Бангкок – Москва (Шереметьево)", прибывающем в 15 ч. 54 мин. Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно после приземления поднялись на борт. При осмотре медицинским работником выставлен диагноз "инфекция мочевыводящих путей", - говорится в сообщении.
На борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, проверена температура у всех пассажиров, других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено, уточнили в пресс-службе.
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