В Шереметьево не подтвердили подозрения на коронавирус у пассажира

"Поступила информация о наличии пассажира с признаками инфекционного заболевания на борту воздушного судна, следующего рейсом "Бангкок – Москва (Шереметьево)", прибывающем в 15 ч. 54 мин. Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно после приземления поднялись на борт. При осмотре медицинским работником выставлен диагноз "инфекция мочевыводящих путей", - говорится в сообщении.