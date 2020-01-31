Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

О такой мере пресечения просило следствие.
Кузина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Фабула дела пока неизвестна, но судя по формулировке статьи, речь идет о взятке на более чем миллион рублей. Кузину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа.
Кроме того, по данным суда, по этому делу уже арестовали Игоря Фролова — в прошлом сотрудника ФСБ, а теперь пенсионера. Его следствие считает посредником. Фролову грозит до 12 лет заключения.
В ГУ УР Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс.