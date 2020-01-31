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Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД
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РИА Новости

Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

18:15 31.01.2020 (обновлено: 21:44 31.01.2020)
99004
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
О такой мере пресечения просило следствие.
Кузина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Фабула дела пока неизвестна, но судя по формулировке статьи, речь идет о взятке на более чем миллион рублей. Кузину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа.
Кроме того, по данным суда, по этому делу уже арестовали Игоря Фролова — в прошлом сотрудника ФСБ, а теперь пенсионера. Его следствие считает посредником. Фролову грозит до 12 лет заключения.
В ГУ УР Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:55
На Кубани арестовали следователя полиции за попытку получить взятку
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Евгений КузинМВД РФФСБ РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Единственная новость за сегодняшний день, которой я поставил лайк.
31 января, 19:06
Infectant
4542203
Дадут пятеру, через пару лет выйдет, или вообще предвариловку зачтут.
31 января, 20:33
Вова Кузнецов
502114
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