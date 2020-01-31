В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет обсуждать процедуру очередного обмена пленными с Киевом до прекращения уголовного преследования лиц, участвовавших в обмене 29 декабря 2019 года, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Она пояснила, что прошедший 29 декабря 2019 года обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки.
"До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речь идти не может. Только полное выполнение всех достигнутых договоренностей позволит участникам процесса как можно скорее перейти от теоретической работы к практической", - сказала Морозова журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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