В ДНР назвали условие для очередного обмена пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет обсуждать процедуру очередного обмена пленными с Киевом до прекращения уголовного преследования лиц, участвовавших в обмене 29 декабря 2019 года, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова

Она пояснила, что прошедший 29 декабря 2019 года обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки.

"До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речь идти не может. Только полное выполнение всех достигнутых договоренностей позволит участникам процесса как можно скорее перейти от теоретической работы к практической", - сказала Морозова журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.