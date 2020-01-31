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В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

18:13 31.01.2020 (обновлено: 18:26 31.01.2020)
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 31 янв - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Швеции в регионе Йончопинг, заболевшая женщина ранее посещала район город Ухань, говорится в заявлении шведского Агентства по охране здоровья населения.
"Этого следовало ожидать, учитывая, что люди много путешествуют. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах", - приводятся в заявлении слова представителя ведомства Карин Тегмарк Виссел.
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"Единичный случай - не повод говорить об эпидемии на территории Швеции, этот риск мы по-прежнему оцениваем как весьма низкий", - сказала она.
Пациентка прилетела в Швецию 24 января, на тот момент у нее не было каких-либо симптомов. Она сама обратилась к медикам, когда у нее начался сильный кашель. В настоящее время она находится в карантине, врачи не считают, что она тяжело больна.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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КитайРаспространение нового коронавирусакоронавирусыШвецияВ мире
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